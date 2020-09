Carta de despedida de Piccini: "Vosotros sois el Valencia"

El nuevo jugador de la Atalanta Cristiano Piccini se ha despedido de la afición del Valencia CF con una emotiva carta en la que ha dado las gracias al valencianismo por el cariño recibido y en la que ha destacado la "celebración de la Copa todos juntos", la posibilidad de "vivir la Champions" y sobre todo los "amigos" que se lleva. El lateral derecho, como muchos de los futbolistas que se han marchado este verano, quiso hacer una mención especial a Marcelino García Toral. "Soy muy feliz, he levantado un título, he vivido la Champions, he jugado con los mejores compañeros, un gran entrenador, enormes amigos". Por último, aseguró en su adiós que ha echado raíces en la ciudad y en el club. "Nuestra casa, la ciudad, Mestalla, Paterna... Aquí hemos echado raíces que llevo dentro y seguirán creciendo".





Estas son sus emotivas y sinceras palabras:"Este es un momento muy especial para mí, me vienen muchos sentimientos a la vez. Tengo que deciros que hoy emprendo un nuevo camino y me toca despedirme de vosotros.Juntos hemos vivido grandes recuerdos y momentos muy intensos. Han sido dos años increíbles, imborrables.También he sentido el dolor de las lesiones. Y la pena de despedirme de gente que quiero y que tanto me ayudó estos años.Tenemos que pensar que todas las experiencias nos hacen crecer y nos hacen más fuertes.Mi familia y yo queremos daros las gracias por ser como sois, por habernos tratado tan bien desde el principio.Por esos recibimientos, por haber creído en las buenas y en las malas, por aquella celebración de Copa todos juntos.Nuestra casa, la ciudad, Mestalla, Paterna€ Aquí hemos echado raíces que llevo dentro y seguirán creciendo.Gracias por todo. Amunt valencianistas! #CP21"