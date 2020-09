El Everton pregunta por Maxi

El Everton tiene dos jugadores del Valencia en cartera. A Jasper Cillessen, se ha unido en las últimas horas el delantero Maxi Gómez. Según el diario 'The Telegraph', los 'toffes' han preguntado recientemente a los agentes del uruguayo las condiciones en las que el Valencia CF se plantearía el traspaso de su máximo goleador la pasada temporada.

El conjunto entrenado por el italiano Carlo Ancelotti, ex de Chelsea o Real Madrid, trata de confeccionar un bloque bastante más potente que el que ha tenido en anteriores campañas con el objetivo de asegurarse una plaza en competición europea. Hace muy poco el Everton anunció el fichaje de James Rodríguez y en las últimas horas ha concretado el fichaje por 28 millones de euros de Abdoulaye Doucuré. Precisamente, este mediocentro francés formaba pareja en el Watford con el principal objetivo de los blanquinegros en estos momentos, Étienne Capoue.

Entre las piezas que le siguen faltando al Everton de Ancelotti destacan la de un portero y un delantero centro. Cillessen y Maxi están en la lista del club de Liverpool, aunque ahora habrá que ver cantidades están dispuestos a gastar para cubrir estas necesidades.

Mientras el Valencia espera en dar salida a Cillessen para aliviar los costes de la plantilla, según transmite el club, el plan con Maxi Gómez es muy diferente. No hay planificada una venta, pese a que apenas quedan jugadores intransferibles en este Valencia. El charrúa no saldría, a no ser que la cantidad ofertada por los ingleses fuese muy elevada.

Lo cierto es que hasta la fecha, según informa 'The Telegraph', el interés del Everton se ciñe a una consulta sobre las condiciones de mercado del goleador de 24 años, y con contrato en vigor en València hasta el 30 de junio de 2024. Su cláusula de rescisión es de 140 'kilos'.