El gesto para quitarse el sombrero del entrenador del Mestalla

El técnico del Valencia CF Mestalla, Óscar Fernández, protagonizó en el amistoso contra el Villarreal B de Miralcamp uno de esos gestos deportivos que ya no se ven en el mundo del fútbol. El 'groguet' Soni fue expulsado en el minuto 44 por una agresión a Iván Muñoz. Sin embargo, lejos de querer aprovecharse de ello, Óscar planteó al colegiado que el Villarreal B jugara la segunda parte con once a pesar de la roja para equilibrar el partido y sacar conclusiones más reales de la pretemporada. El árbitro no lo permitió.

El Valencia Mestalla disputó su cuarto amistoso de pretemporada enfrentándose de nuevo all Villarreal B, en esta ocasión en Miralcamp y con un resultado final de 1-1. El encuentro se disputó bajo un intenso aguacero que acompañó a los jugadores durante los primeros 45 minutos de juego. Bajaron Fran Pérez, Hugo González y Jordi Escobar. Marcó Fran Navarro de penalti y debutaron Rubén Iranzo y Javi Navarro.

Óscar Fernández salió de salida con Charly -paró un penalti-, Joseda, Miki, Iván Muñoz. David Ruiz, Hugo González, Aliberch, Carlos Pérez, Nacho Muñoz, Pablo Gozálbez y Jordi Escobar.