Oficial | Piccini se va al Atalanta

El Valencia CF y el Atalanta han hecho oficial el acuerdo de cesión del lateral derecho italiano.



Este es el comunicado emitido por el club de Mestalla: "El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo con el Atalanta BC para la cesión de Cristiano Piccini hasta el 30 de junio de 2021 con opción de compra por parte del club italiano. El Valencia CF, que agradece su sacrificio y esfuerzo en las últimas temporadas, le desea la mejor de las suertes durante esta campaña en el fútbol italiano".



Por su parte, el equipo italiano ha lanzado este tuit en sus redes sociales:











? @crispiccini è un nuovo giocatore dell'Atalanta! Benvenuto Cristiano! ???



Cristiano #Piccini is a new #Atalanta player! ? Welcome Cristiano! ??



? https://t.co/d0Ulw5cN0E#WelcomePiccini #GoAtalantaGo ??? pic.twitter.com/MQJKVbXX4y