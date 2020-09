¿Llevará Kang in el 10 de Parejo?

La plantilla del Valencia CF ha sufrido muchos cambios de una temporada a la otra. Varios de los pesos pesados se han marchado del club y dejan a los jóvenes para dar un paso adelante a las órdenes de Javi Gracia. Estas salidas ya están definiendo nuevos roles dentro del vestuario valencianista y también nuevas sociedades en el terreno de juego como la pareja Maxi-Kang In.

La temporada se acerca y llega el momento de repartir los dorsales. Tras la salida de Dani Parejo el '10' queda libre y Kang In tiene muchas papeletas de llevárselo. Al menos así lo dejó entrever Maxi Gómez en su cuenta de Instagram. El uruguayo colgó una imagen en la que aparecen Gabriel Paulista, Guillamón, Kang In y el propio Maxi en la que 'se mofan' cariñosamente del surcoreano en el momento de la foto. Para más inri el uruguayo acompañó la imagen con un jeroglífico con emoticonos que sugiere: "5+5 son 10€ pero no digáis nada", mientras los tres compañeros se ríen de Kang In.

Precisamente Javi Gracia le está dando un papel más relevante a Kang In colocándolo en el lugar que más puede brillar: la mediapunta. Un rol que al surcoreano le va de perlas por sus características y por su estrecha relación con Maxi. De hecho durante la pretemporada se ha podido comprobar el buen entendimiento entre ambos.

La realidad es que el campeonato de Liga arranca este fin de semana contra el Levante UD y según ha podido saber SUPER, el Valencia CF ya ha enviado los dorsales para El Derbi. No obstante estos no tienen por qué ser los definitivos para el resto del año. Por veteranía, rol y posición, Kang In tiene una buena candidatura para ser el nuevo '10' de Valencia CF, pero de momento, está libre a falta de que sean definitivos una vez se cierre el mercado el próximo 5 de octubre.