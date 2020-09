Javi Gracia estalla ante el vacío en los fichajes

Una reunión como las anteriores entre Anil Murthy, Miguel Corona y Javi Gracia. Infructuoso encuentro entre los tres este viernes en la Ciudad Deportiva para allanar la llegada de algún fichaje. Así lo ha reconocido el mismo entrenador, que empieza a perder la fe en cuanto a las posibilidades de reforzarse y manifiesta su tristeza por la imposibilidad, si no llegan las piezas necesarias, de competir por los objetivos que merece un club como el Valencia CF. Una plaza en la próxima Champions. El míster navarro habla claramente de una "plantilla debilitada" tras seis bajas como las de Garay, Parejo, Coquelin, Ferran Torres, Rodrigo y Piccini. Además, añade que desde el club no se está cumpliendo con lo pactado en lo referente a confección de plantilla, incluso, en un par de reuniones previas a su aterrizaje en València para entrenar al equipo.

Estas son las preguntas que Javi Gracia ha contestado sobre la no llegada de fichajes al Valencia poco más de 48 horas del inicio de la Liga.

-¿Esta ausencia de fichajes en qué situación deja a la plantilla actual?

La plantilla la veo como todo el mundo, debilitada, fruto de las salidas que ha habido. No solo por los que se fueron la temporada pasada, en el trascurso de la presente han salido cinco jugadores importantes; lógicamente queda debilitada. Estoy con la esperanza de esos refuerzos, que se me dijo que iban a venir. A día de hoy, ninguno. Así va a empezar la temporada. No quiero que se me malinterprete ni se quite el más mínimo mérito a cómo está compitiendo esta plantilla, de modo ejemplar. Los que estamos, estamos para competir. Pero creo que todos vemos que es necesario reforzar el equipo y hacerlo cuanto antes.

-Ha dicho que se le prometieron unos fichajes que no han llegado, ¿qué explicación le han dado para esto?

Hablo con el presidente y con Corona, las dos personas responsables en diferentes áreas de poder comunicar las necesidades que tenemos y la situación del equipo. Lo hice antes en dos ocasiones y después de llegar en tres o cuatro. La última en el día de hoy antes del entrenamiento. Por diferentes circunstancias no parecía que se avanzara en alguna operación, algunos que n logro entender, y se van cerrando opciones. Aún hay plazo y confío que se pueda hacer. Durante este tiempo se ha trabajado en las diferentes áreas, yo me he implicado en facilitar alguna llegada, y en estos momentos estoy un poco decepcionado... Son diferentes circunstancias, no sé si solo tema económico o hay otro motivo, pero no llegan jugadores. Hay tiempo y confío en poder fortalecernos. Claro que la plantilla puede competir, pero la tristeza que siento enlaza con esto, al final creo que el club en esta situación no va a poder exigirnos lo que debería exigir por el potencial y la historia del Valencia CF. Quiero realmente competir por unos objetivos acordes a lo que todos entendemos que debe competir este club.

-¿Qué posiciones se necesita reforzar?

Debo ser prudente, tengo una plantilla y debo darle valor, no quiero restar ningún valor al trabajo que hacen mis jugadores. Ya lo he manifestado de puertas para dentro. Desde hace tiempo, de antes de mi contratación ya dije lo que se podía mejorar. Además, vosotros más o menos lo sabéis las posiciones de las que hemos hablado. Creo que se han filtrado bastante las conversaciones que he tenido en el interior. No es necesario que lo diga porque ya lo sabéis.

-¿Tiene la certeza de que los que ahora tiene en plantilla se van a quedar todos, o se espera alguna venta más?

No tengo la seguridad de que la plantilla que tengo vaya a estar en esa fecha de fin de mercado. Primero porque puede que haya alguna salida más y confío en que haya algunas entradas. No tengo la seguridad de que no vaya a salir nadie.

-¿Es posible que no lleguen fichajes de aquí al cierre de mercado?

Realmente no sé qué va a pasar, cómo sucederán los acontecimientos. Llevamos un tiempo intentando fichar algunos jugadores y no ha sido posible. Viendo las circunstancias por las que eso no ha sido posible, no sé hasta qué punto vamos a ser capaces de traer algún jugador. Ahora soy escéptico con el hecho de que logremos traer jugadores que ayuden a mejorar el nivel. No lo hemos hecho en este periodo. Sigo queriendo confiar en que nos reforzaremos, pero yo me centro en el día a día, que es mi trabajo, más que en mirar objetivos de jugadores. Me he desgastado bastante en esto hasta la fecha. Me centro en lo que tenemos y en sacarle el máximo rendimiento a la plantilla.

-¿El hecho de que no se hable de recambio específico para Dani Parejo es una cuestión programada por la economía y que encaja en su estilo, o le gustaría contar con un organizador con experiencia y recorrido?

Me dejas poca escapatoria. Me gustaría no entrar a valorar las posiciones a reforzar, pero es lógico que hemos perdido dos jugadores importantes en el medio, y se manejó desde el primer día buscar algún recambio. De todas las maneras, hemos trabajado en pretemporada con jóvenes como Racic, Esquerdo, Koba, chicos de gran proyección, con los que trabajamos porque son los que tenemos para competir. Tienen un gran futuro, pero ese crecimiento seria mejor con un jugador de experiencia a su lado. Para ese crecimiento y mayor fortaleza en la plantilla. Es lo que más me preocupa. Hablamos rápido de los jóvenes, los ponemos en el foco, pero hay que darles el sitio que merecen sin pasarse, porque llegará un día que se equivocarán, es lo normal, merecen esa oportunidad...

-¿Se siente engañado por el club? ¿Con qué objetivo ha venido a esta rueda de prensa?

Cuando he venido lo he hecho muy contento porque tengo una gran relación con Paco. Sin más objetivo que el hablar de lo que me preguntéis, pero sobre todo del partido, del corto plazo, es lo más importante. A lo que me preguntáis, respondo. A día de hoy, lo que he dicho, todavía falta tiempo para poder cumplir con esa parte, o esas conversaciones e intenciones de reforzar la plantilla, en definitiva, cumplir con lo que hemos venido hablando. Digo que soy escéptico viendo lo que se ha hecho y no poder firmar un jugador que creía que podría ser importante para el equipo. Estamos a tiempo, espero que podamos reforzar un poco más nuestra plantilla.

-¿Después de la reunión de este viernes, usted es más o menos optimista?

Parecido. No ha habido diferencias con anteriores reuniones.