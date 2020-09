El Oporto también sueña con el 'posible' regreso de Otamendi

El Valencia sigue peinando el mercado en busca de un defensa central que se ajuste a las peticiones de su técnico Javi Gracia y el nombre de Nicolás Otamendi sigue marcado como alternativa para el eje de la zaga. El argentino guarda un gran recuerdo de su paso, breve pero intenso, por el conjunto de Mestalla y su deseo sería el de regresar. Pese a ello, el Oporto, otros de sus ex, también ha puesto su mirada en el central del City para reforzar su retaguardia.

El Valencia sigue dando forma a la plantilla 2020/21 y el eje de la defensa es una de las parcelas que quiere reforzar el técnico Javi Gracia. El nombre de Otamendi sonó durante el mes de julio y el futbolista no ve con malos ojos regresar a la disciplina blanquinegra. El argentino, de 32 años, vivió momentos especiales en València pese a estar solo un año antes de ser traspado al Manchester City de Guardiola, y su corazón tiene parte valencianista. El futbolista sabe de las dificultades que entraña su fichaje y las dificultades económicas por las que atraviesa el club, por ello su caché no sería un problema para recalar en el equipo con su correspondiente reducción salarial. El principal escollo de su traspaso es su condicón de extracomunitario, ya que el pasaporte de Gabriel Paulista no parece que se vaya a hacer a corto plazo y el club cuenta con el coreano Kang In Lee y el delantero Maxi Gómez.

Ante esta tesitura, el Oporto entra en escena. Los 'Dragones', equipo donde militó Otamendi durante tres temporadas y media, también buscan un central y han tentado al argentino, según el medio luso OJOGO. El conjunto blanquiazul cuenta en plantilla con tres centrales de nivel, Pepe, Iván Marcano y Chancel Mbemba, el cual cuajó una gran campaña que le sirvió al equipo par conquistar el doblete de liga y copa, y dos valores de futuro como Diogo Queirós, que vuolvió tras su cesión al Moscroun belga, y Diogo Leite, al que le buscan una salida y que también interesa al Valencia. Ante este escenario, el Oporto debería dar salida a uno de ellos antes de acometer el fichaje de Nicolás Otamendi.

El central tiene los días contados en el cuadro 'citizen' y ofertas no le van a faltar. El Valencia debe resolver algunos asuntos antes de acometer su fichaje por lo que el Oporto parece ser una alternativa.