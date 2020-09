Javi Gracia aprieta por el fichaje de Capoue

El entrenador del Valencia CF habló muy claro sobre la ausencia de fichajes en su primera comparecencia oficial después de su presentación el pasado mes de julio. 48 horas antes del estreno en el Derbi de la ciudad se mostró "decepcionado" y confundido por las circunstancias que impiden reforzar el equipo y, sin mencionar su nombre, se mostró contrariado por no contar ya con la incorporación del centrocampista del Watford Étienne Capoue.

Un futbolista que es petición expresa de Javi Gracia hasta el punto de participar personalmente en la negociación. "Durante este tiempo se ha trabajado en las diferentes áreas, yo me he implicado en facilitar alguna llegada, y en estos momentos estoy un poco decepcionado... Son diferentes circunstancias, no sé si solo tema económico o hay otro motivo, pero no llegan jugadores", decía el navarro este viernes.

Lo cierto es que esa posición de mediocentro es una de las prioridades del técnico desde antes de firmar con el Valencia CF, conociendo que se iban a producir las salidas de Parejo y Coquelin. Después de la venta de Rodrigo, esta semana se producía la cesión de Piccini a la Atalanta, era el momento esperado por Gracia para incorporar el fichaje del francés antes del inicio de la competición, pero tampoco ha sido así. De hecho, desde la parcela técnica esa era la prioridad esta semana. "Es lógico que hemos perdido dos jugadores importantes en el medio, y se manejó desde el primer día buscar algún recambio. De todas las maneras, hemos trabajado en pretemporada con jóvenes como Racic, Esquerdo, Koba, chicos de gran proyección, con los que trabajamos porque son los que tenemos para competir. Tienen un gran futuro, pero ese crecimiento seria mejor con un jugador de experiencia a su lado", afirmó Gracia.

¿Cree que llegará Capoue y algún otro futbolista para mejorar el nivel de la plantilla antes de que se cierre el mercado a principio de octubre? El entrenador ya no lo tiene claro: "Realmente no sé qué va a pasar, cómo sucederán los acontecimientos. Llevamos un tiempo intentando fichar algunos jugadores y no ha sido posible. Viendo las circunstancias por las que eso no ha sido posible, no sé hasta qué punto vamos a ser capaces de traer algún jugador. Ahora soy escéptico con el hecho de que logremos traer jugadores que ayuden a mejorar el nivel. No lo hemos hecho en este periodo. Hay tiempo y confío en poder fortalecernos".