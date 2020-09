Valencia-Levante, el Derbi de la adversidad

Las banderas de los dos clubes en lo alto de Mestalla, que no recibirá público por la crisis sanitaria

Las banderas de los dos clubes en lo alto de Mestalla, que no recibirá público por la crisis sanitaria Francisco Calabuig

El periodista Paco Gandía solía definir al Levante UD, rival esta noche del Valencia CF en la primera jornada de Liga, como un club «forjado en el yunque de la adversidad». Una radiografía, fruto de un devenir de dificultades cronificadas durante cuatro décadas de ausencia en Primera División hasta el regreso a principios de este siglo, que hoy serviría mejor para diagnosticar al equipo con el que Javi Gracia tiene que empezar la Liga en Mestalla. Este domingo, a partir de las nueve de la noche, las adversidades del Valencia trascenderán la no presencia de su afición en las gradas del estadio de la Avenida de Suècia.

Los dos clubes de la ciudad se presentan al segundo Derbi pos-confinamiento en situaciones contrapuestas. En el fútbol pocas cosas son garantía de victoria, pero la estabilidad ayuda. Mientras Paco López iniciará su tercera temporada en el banquillo del Levante, en el del Valencia Javi Gracia está de estreno en un ambiente convulsionado por el vacío absoluto en el capítulo de fichajes después de seis bajas, cinco significativas: Rodrigo Moreno, Dani Parejo, Ferran Torres, Ezequiel Garay y Francis Coquelin. Además, durante la pretemporada el míster navarro apenas ha podido trabajar sobre una sólida base titular al unirse, al impacto del mercado, las lesiones y las semanas en casa de Carlos Soler y Kondogbia por culpa del virus.

Sin fichajes para este arranque, la gran esperanza blanquinegra es el propio Javi Gracia, quien en la rueda de prensa previa al partido hizo unas declaraciones contundentes mostrando un profundo malestar por la nula inversión de la propiedad para reforzar el equipo. «Hoy veo la plantilla como todos, debilitada por las bajas de cinco jugadores importantes y, a día de hoy, sin ninguno de los refuerzos que se me dijo que iban a venir... Aún queda tiempo y confío en que se haga lo que hablamos», dijo en esencia el ex del Watford, que curiosamente ganó con el Málaga en el curso 15/16 sus dos últimos enfrentamientos con el Levante.

Gracia ya se desespera, aunque no deja de esperar alguna incorporación antes del cierre de mercado el 5 de octubre. Sin embargo, como apuntó el viernes, desde esta misma noche «las balas ya no son de fogueo, sino de verdad». Para ese primer encuentro con tres puntos en liza, el entrenador ha tenido que recurrir a seis jugadores de la Academia que de momento no cuentan con dorsal de primer equipo –entre el 1 y el 25– para elaborar la lista de 23. El portero Cristian Rivero, el defensa Guillem Molina, el lateral Álex Centelles, los medios Esquerdo y Yunus Musah y el extremo Álex Blanco. A excepción de Esquerdo, que debutó de la mano de Albert Celades, ninguno de ellos ni tampoco el serbio Uros Racic suman minutos de experiencia en la Primera División española.





El Valencia más joven que se recuerda

A las adversidades contra las que luchará un Valencia con una media de edad por debajo de los 24 años (23,7) se unen las lesiones, razón por la que Cillessen, Gameiro, Jason y Toni Lato –recuperado pero con solo un entrenamiento– se han quedado fuera de la convocatoria. Como contrapeso, las noticias positivas son el buen estado de Guedes, que vino renqueante de la espalda tras jugar con Portugal, y la mejora física de Soler que podría llevarlo directamente al once para subsanar el problema de la banda derecha. Desde allí, junto con Kang In en el enganche, se espera auxilio a 'Kondo' y Esquerdo en la misión de crear juego y hacer olvidar dos pilares pasados: Parejo y Rodrigo.

El aval del Valencia reúne el buen hacer de Gracia, la ambición de un grupo joven, sus buenos resultados de pretemporada y la presencia en el once de unas cuantas piezas consolidadas en la élite que quedan en la plantilla. Por ejemplo, el nuevo capitán José Gayà, Gabriel Paulista, Wass, los citados Guedes, Kondogbia o Soler y el instinto goleador del uruguayo Maxi Gómez.

Por su parte, en el bando levantinista, la estructura construida en mejor tiempo y forma por Paco López debe lidiar con las lesiones de Rochina y Roger. Allí sí han aterrizado fichajes como De Frutos, Dani Gómez o Malsa. Entre su afición, no obstante, existe también el temor de alguna salida traumática –Aitor o Campaña– mientras se espera un nuevo delantero. Sea como sea, el Levante buscará hoy su primera victoria liguera en Mestalla.





Protestas contra Meriton

Finalmente, el hecho de jugar a puerta cerrada no evitará que la afición muestre su disconformidad con la gestión de Peter Lim. La marcha-protesta de este domingo se iniciará en el km 0 del valencianismo desde las 16.00 de la tarde. El punto de destino es la plaza de la Afición, donde los presentes se manifestarán antes de recibir al Valencia de Javi Gracia a las puertas de Mestalla.