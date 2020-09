"Hablé con Javi Gracia y quiere que me quede"

Kevin Gameiro, uno de los jugadores a los que el Valencia CF estaría encantado de vender si llega una oferta en condiciones, ha declarado en BeIN Sports Francia que el entrenador, Javi Gracia, le ha comunicado su preferencia de que siga en el equipo, además de añadir que su voluntad también es la de seguir en el club de Mestalla, donde es feliz en València con su familia.

Hasta el momento Gameiro apenas ha podido entrenarse con el equipo por culpa de una lesión muscular, razón por la que ha causado también baja en el estreno de Liga frente al Levante. Preguntado por el futuro, el '9' deja claras sus prioridades, aunque sabe que en el Valencia prácticamente nadie tiene garantizada la continuidad. "Todo es posible. Al principio, realmente querían despedir a los veteranos y a los grandes salarios. Me queda un año de contrato, estoy muy bien en el Valencia, no veo por qué me tengo que ir ahora. También hablé con el entrenador, Javi Gracia y quiere que me quede. Cuando un entrenador cuenta contigo, es mejor quedarse", afirma en el medio de su país.

El ex de Atlético y Sevilla cuenta en la entrevista cómo está viendo todo el "movimiento" en el Valencia en el presente verano. "Hay mucho movimiento, necesitan vender, necesitan el dinero, así que es bastante agitado. Pero hemos podrido hacer una buena preparación y este domingo volveremos a empezar el campeonato con un buen equipo", asegura antes de apuntar la necesidad de hacer algún fichaje para compensar las salidas. "Es cierto que sería mejor para nosotros tener uno o dos refuerzos para este año".

"Todo es posible en fútbol, pero estoy muy bien en Valencia, mi familia se siente muy bien aquí y me gusta mucho el fútbol español", concluye Gameiro sin poder asegurar su continuidad en el Valencia 20/21.