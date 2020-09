El nuevo centro del campo del Valencia ya tiene un líder

Kondogbia es el hombre de Javi Gracia para el centro del campo. Geoffrey lo sabe y desde esa responsabilidad está destinado a crecer. Después de dos temporadas marcadas por los problemas físicos y los picos de sierra, el míster se ha mojado por él y lo ha jerarquizado como futbolista imprescindible. La difícil realidad del club no permite asentar verdades absolutas, pero Gracia se ha mojado por Kondo y espera recuperar su mejor versión –la del centrocampista total 17/18– desde la confianza, auténtica. El modelo de juego también le favorece. En los prolegómenos de su cuarta temporada, en madurez plena (27 años) e integrado en el eje de capitanes, Kondogbia lo tiene todo o casi todo para dar el paso y elevarse como líder. Su posición tras Gayà y Jaume tiene un sentido.

El Derbi le llega pronto, porque su pretemporada ha estado condicionada y sólo ha podido coger ritmo en la prueba ante el Cartagena, pero las sensaciones fueron positivas. Buenas palabras para el equipo y para el trabajo del cuerpo técnico. Ante el Levante, el examen tendrá otro nivel ante Radoja, Melero, Campaña y Bardhi. Ya sin Parejo y Coquelin. Kondogbia es el hombre de seguridad y el guía para chicos como Esquerdo o Racic, cada uno con un perfil. El serbio viene de una buena temporada en Portugal. El canterano ha dejado detalles interesantes en pretemporada. Javi Gracia busca certezas y lo dejó muy claro en rueda de prensa. Los jóvenes son importantes para el proyecto, pero no quiere quemarlos. Por eso, no hay que descartar que registre fórmulas alternativas en la pizarra. Por ejemplo, con Daniel Wass en la sala de máquinas junto a Kondogbia. El danés es respaldo y seguridad. El míster tiene el margen limitado. A estas alturas esperaba contar con Étienne Capoue, mediocentro al que pretende incorporar junto a Kondo. A partir de ahí, combinar y conjuntar. Sin olvidar a Soler en la ecuación, capaz de mezclar con Kondogbia, con Capoue (32 años) o con los dos a la vez. De momento, ciencia ficción.

Sin Parejo, sin Coquelin

La realidad es que por primera vez desde enero de 2018, no estará Francis Coquelin. Después de varias temporadas donde lo jugaba todo, no estará Dani Parejo, capitán hasta el empoderamiento de Gayà. Habrá un centro del campo distinto. Han sido nueve años de Parejo. El foco va a estar en la posición, en Kondogbia. El Valencia ha despedido a la dupla de la final de Sevilla, pero el fútbol y los números advierten también de que Kondogbia tiene un techo alto, que no conviene subestimar... tampoco estimar por encima de su valor. La entrada en la temporada 2020/21 no va a ser sencilla. El Levante lo tiene claro y está más hecho. Kondogbia solo, no va a poder con todo. En el primer curso de Marcelino demostró dominar el don de la multiplicación y comenzó con aquel estreno total ante el Real Madrid, en el Bernabéu, llegaba tras una pretemporada particular, tras liberarse del Inter.

¿Quién manda en València? Javi Gracia y Paco López prefirieron ser prudentes, con lógica. El Derbi va a estar lleno de ángulos y duelos, pero el foco va a alumbrar a la medular y en la medular está Kondogbia. Es su Derbi, su temporada.