El entrenador del Valencia CF, Javi Gracia, después de la explosiva rueda de prensa del viernes prefirió esta noche valorar sobre todo el triunfo del equipo sobre el Levante (4-2) en la primera jornada de la Liga 20/21. Gracia además destacó "las buenas sensaciones físicas" que han ayudado al Valencia a pelar hasta el final e imponerse al Levante gracias a la superioridad de la segunda mitad. Eso sí, sin entrar porque no era el momento, el navarro sigue pensando lo mismo sobre las necesidades que deben cubrirse en el mercado.

Estas son las palabras de Javi Gracia después del Derbi ante el Levante:

Análisis, y si el equipo necesita un central y mediocentro

Sí que es cierto que el partido ha tenido diferentes momentos. A pesar del dominio con balón del Levante, llegar con el 2-2 al descanso nos metía en el partido. Pese a que no hemos estado fluidos, el equipo ha estado bien. En la segunda parte hemos crecido. Con el trabajo de todos, de los del campo, que han madurado el resultado, y los que entran. De todos. El resultado de hoy es cosa de los 23. Muy buenas sensaciones de condición física, que nos han ayudado a pelear hasta el final. Estoy muy contento por la victoria y me gustaría destacar a los que están, antes que a las ausencias. Yo ya me manifesté respecto a los fichajes el otro día y ahora no quiero hacerlo.

Problemas para sacar el balón

Estoy de acuerdo en que no hemos estado fluidos con el balón, por eso hemos encajado nada más empezar el partido. Una pérdida de conexión con el centro del campo. No podíamos sacar el balón desde atrás, pero cada jugador tiene unas virtudes e intento sacar lo mejor de cada uno para cada momento. Los que han participado lo han hecho muy bien, y también hay que felicitarles por el trabajo de todos durante la pretemporada. Hablar de los que no están me parece injusto.



Lectura del triunfo (reforzar o retocar para ser más fiable)

Yo creo que el resultado de hoy no cambia las necesidades del equipo. Yo creo que la situación del equipo es la misma, pero demuestra que los jugadores que tenemos como Yunus o Esquerdo pueden competir, y nos hacen ver que nuestra plantilla tiene virtudes. La valoración ya la sabes, y no creo que sea bueno repetirlo y más después de la victoria de hoy. La gente que está merece un reconocimiento por la victoria de hoy.

Fragilidad del principio y el papel de Yunus

Desde luego los méritos de lo que hacen futbolistas como Yunus, son de ellos, de nadie más. Ha demostrado una madurez impropia, tanto por el tiempo que ha estado en el terreno de juego siendo tan joven, como por su sacrificio, y es un valor de futuro para el Valencia. Los errores, como decía antes, los ha habido. El resultado no debe ocultar las cosas que hemos hecho mal, y en defensa hemos sido muy débiles en la primera parte, cosa que no hemos hecho ni en los entrenamientos ni en los amistosos. Queda trabajar para que no nos pase más, porque es difícil que marquemos siempre cuatro goles, y tenemos que intentar no encajar tantos goles.