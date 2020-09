El fichaje de Jeison Murillo está sobre la mesa de Peter Lim

El Valencia CF quiere reforzar la defensa con el fichaje de Jeison Murillo, el central colombiano que se marchó a la Sampdoria mediante una cesión con opción de compra obligada que el club italiano ejecutó el pasado mes de enero, para cederlo posteriormente al Celta de Vigo hasta final de temporada.

El jugador, que no entra en los planes de Claudio Ranieri en la Samp, aterrizaba este domingo en Manises para pasar unos días con familiares y amigos, pero la opción de que se acabe quedando en el Valencia CF está ahora mismo sobre la mesa y podría convertirse en el primer fichaje para una temporada que arrancó este domingo con la victoria por 4-2 en el Derbi. Un partido en el que, además, quedaron al descubierto los problemas defensivos que tiene el equipo de Javi Gracia.

Sobre la mesa de Peter Lim, que es quien tiene que decidir si el fichaje va a delante o no a propuesta del área deportiva del club. La situación no deja de ser curiosa y genera dudas porque, cuando el Valencia CF decidió prescindir de Murillo, al que había fichado del Inter de Milán por unos 13 millones de euros, la explicación que dieron al máximo accionista fue que, además de haber tenido un rendimiento por debajo de las expectativas, era un jugador que no generaba buen ambiente en el vestuario.

Ahora, en el Valencia CF están dispuestos a darle una nueva oportunidad. De hecho es un tema que el club de Mestalla lleva días trabajando, en el vestuario conocen ya que existe la posibilidad de que vuelva el central colombiano y sería bien recibido, ahí conserva buenos amigos como Gabriel Paulista. Los dos se presentaron juntos en agosto de 2017 y ahora volverían a formar pareja en el centro de la defensa.

Luego están las condiciones en las que Murillo pueda llegar, siendo que todavía está pagando la Sampdoria el coste del traspaso, que se cifró en un precio de la cesión alrededor de 2 millones y otros 12 por la opción de compra en varios plazos. Ahora el club italiano no cuenta con él, su valoración ha bajado considerablemente y lleva semanas en un tira y afloja con el Celta, interesado en quedarse con él después del buen rendimiento que ofreció en los últimos meses. El colombiano tuvo un papel clave para que el equipo celeste lograse evitar el descenso en la última jornada.