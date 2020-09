La primera 'bronca' del capitán Gayà

F. C.

José Luis Gayà se funde en un abrazo con Maxi Gómez. F. C.

José Luis Gayà se ha convertido en la extensión de Javi Gracia dentro y fuera del campo. Es el capitán del Valencia CF y el futbolista con más jerarquía e influencia dentro del vestuario. No es casualidad que el técnico se acercara al lateral izquierdo en el primer entrenamiento. Gracia quiso ganarse la confianza de Gayà desde el primer día, recabó información y se apoyó en el '14' para comenzar a reconstruir el vestuario y mentalizar al resto de jugadores de la necesidad de ser un EQUIPO más que nunca. La idea de bloque, de colectivo, de grupo unido es fundamental y más en este Valencia que ha perdido a jugadores que marcaban la diferencia. «Juntos». «Equipo». Son las palabras más repetidas por Gayà en las últimas semanas. Las mismas que se escucharon en su primer partido oficial como primer capitán. Gayà hace equipo. Lleva un mes trabajando en esa dirección.

La arenga

El domingo estrenó brazalete como primer capitán. Gayà eligió el calentamiento del partido para reunir y dirigirse a sus compañeros. Fue su primera arenga de partido. José insistió en la necesidad de darlo todo, meterle intensidad, no dar balones por perdidos y correr y luchar del primero al último minuto, siempre con actitud. Y así fue como remontaron hasta en dos ocasiones los tantos del granota Morales.

El enfado

Gayà habló antes, después y durante el partido. Hay un gesto que lo delata como 'jefe'. La televisión no lo captó, pero se vio en el estadio. Minuto 39. Gol de Maxi. La jugada es una transición rápida y son pocos los jugadores que la finalizan arriba. Maxi se funde en un abrazo con Kang In, Yunus, Guedes y el propio Gayà que había continuado la jugada. El resto de jugadores se quedan en su campo seguramente dándole vueltas a un partido loco. José se enfada, gesticula y pide de camino a su campo que vayan a celebrar el gol. Kondo y Esquerdo están más cerca y se incorporan. Los defensas ya no llegan, pero se llevan el toque de atención de Gayà. Es más que una anécdota. Tiene mensaje. Para ser un equipo hay que actuar como un equipo. Los goles se celebran en piña.

Su mensaje

El '14' no dejó de ser capitán al final del partido y su mensaje en redes volvió a ser intencionado: «¡De menos a más Equipo (en mayúscula). Siempre juntos». Como en los goles de Manu Vallejo... Los equipos son reflejo de sus capitanes. Ha pasado a menudo en la historia del Valencia y por supuesto sucede en otros clubes. El Madrid se parece a Ramos, el Barça a Messi para bien y para mal y, como no, el Atlético a Koke. De este Valencia de Javi Gracia se espera que tenga el corazón y el compromiso de Gayà. De momento, el «Equipo» toma forma.