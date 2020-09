Ximo Puig no descarta prorrogar el ATE de Mestalla

El presidente de la Generalitat Valenciana, en delaraciones a la televisión autonómica, ha señalado que no se ha descartado prorrogar el ATE de Mestalla y que "hay voluntad de ayudar al Valencia CF siempre con compromisos reales por parte del club y una cronología creíble"









VÍDEO | @ximopuig no descarta prorrogar l'ATE del Mestalla.



"Hi ha voluntat d'ajudar al @valenciacf_vale sempre amb compromisos reals per part del club i una cronologia creïble".