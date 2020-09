Hay un nuevo vendaval en la Liga

El Valencia CF de los jóvenes, que entró al campo de Mestalla con una media de edad en el once de 24,9 años, se rehizo por dos veces de los golpes en forma de goles del Levante. Y lo consiguió con un protagonismo especial de los jugadores formados en la Academia, a los que la ausencia absoluta de fichajes ha puesto en el foco. Yunus Musah, inglés (nacionalizado, nació en Nueva York) de raíz africana, debutó en Mestalla en partido de Liga con una soltura impropia de un chico de solo 17 años. El ex del Arsenal, con quien el Valencia confía en ejecutar en breve unas cláusulas que permitirían ampliar su contrato, se exhibió en esa banda derecha que parecía quedar huérfana tras la venta de Ferran Torres al Manchester City por 23 millones de euros fijos y otra docena en variables.

Kang In, un 'veterano' entre el poblado grupo de adolescentes que hay en la plantilla, sobresalió también cubriendo en la zona de la mediapunta otra baja sensible, la de Rodrigo Moreno. Dos asistencias del surcoreano, y dos remates perfectamente ejecutados por Gabriel Paulista, a saque de esquina, y por Maxi, de primeras en el área, mantuvieron con vida al Valencia en la primera mitad. La falta de experiencia puede pagarse, como le pasó en frío a Esquerdo en el primer minuto de juego. Sin embargo, pese a la juventud, los de Gracia resistieron a la amargura de los dos tantos de Morales. Y al desbarajuste defensivo de unas líneas demasiado separadas entre centro del campo y defensa.

Las virtudes de Kang In, no obstante, son ya mucho más conocidas que el desparpajo y la fuerza física del sorprendente Yunus. La ausencia de público, quizá, pueda ayudarle. Pero la trascendencia de un estreno en una de las mejores ligas de Europa estaba ahí, en la inmensidad de la grada de un estadio como Mestalla y en la infinidad de ojos pendientes detrás del televisor. Musah no se intimidó ante nada de eso ni ante la realidad de carne y hueso que tenía enfrente, Carlos Clerc, un lateral de 28 años curtido en Primera. El defensa zurdo del Levante no pudo parar en ningún momento al primer futbolista inglés –y al primer nacido en Estados Unidos– en debutar con la camiseta del Valencia en competición oficial.

Las cifras de un estreno inolvidable

Ni los rivales levantinistas en la banda ni la presión controlaron la vertical potencia de Yunus, no exenta de la necesaria calidad para desbordar casi siempre con efectividad. Las cifras resumen un estreno notable: un pase decisivo, tres regates con éxito, 80% de efectividad en los pases y el 64% de los duelos ganados. Una actuación tan impropia de un niño de solo 17 que al final alguna factura tuvo que pagar... A los 84 minutos del Derbi, Racic, el otro debutante de la noche en la Liga, debió auxiliarle por unos calambres en la pierna derecha tras tanto esfuerzo. Javi Gracia retiró a Yunus y dio entrada a Rubén Sobrino.

En la previa de esta primera jornada, el entrenador navarro había dicho que en la Liga "las balas no serían ya de fogueo, sino de verdad", y precisamente la verdadera bala del Valencia fue Yunus Musah en una banda derecha que, horas antes del duelo, era la principal incógnita en el ambiente tras la lesión de Jason Remeseiro y la falta de forma de Carlos Soler tras varias semanas de la pretemporada aislado en casa. Musah estrelló un disparo al larguero de Aitor en el primer tramo de la segunda mitad del Derbi. Rozó el gol para un debut de matrícula de honor.





El triple cambio de Gracia

En ese segundo acto el Valencia dominó de principio a fin, por lo que se llevó con justicia los tres puntos. Hubo un momento clave. Una jugada maestra de entrenador a partir de la cual los granotas desaparecieron completamente del campo, el triple cambio del minuto 71. Uros Racic dio más consistencia al doble pivote, dificultando la creación de juego rival, Cheryshev explotó mucho mejor que Guedes los espacios en el extremo zurdo y Manu Vallejo castigó hábilmente las debilidades defensivas de los de Paco López con el doblete del triunfo.

Musah: "Gracia me ha dicho que lo hice muy bien para ser el debut "



El centrocampista inglés del Valencia Yunus Musah desveló que el técnico Javi Gracia le dijo tras su debut de este domingo ante el Levante" que lo había hecho "muy bien para ser el primer partido".

El jugador nacido en Nueva York (EE.UU) fue titular en el encuentro ante el Levante y se convirtió, a sus 17 años, en el extranjero más joven en jugar en el Valencia en la Liga. "Me ha dicho de seguir así porque solo es un partido, voy a trabajar para seguir así€ Quería disfrutar, es solo un partido, quiero seguir así, voy a trabajar para mejorar cada día", señaló en declaraciones a los medios del club.

Yunus Musah resaltó que en la plantilla hay "mucha competencia" pero también agradeció la ayuda que ha recibido en estas primeras semanas. "Los demás jugadores me ayudan siempre, cada día, a mejorar. Yo también quiero mejorar, es solo un partido y hay que hacer más", explicó.

"Quiero dar las gracias a todos por ayudarme en el camino, espero seguir así y mejorar cada día. Es increíble, quería solo disfrutar, es lo que me ha dicho el míster, disfrutar y trabajar duro, como sé hacer. Fue una muy buena experiencia, lo disfruté mucho y además con la suerte de ganar el partido", añadió.

Pese a su satisfacción con el estreno lamentó no haber marcado en un contragolpe en la segunda parte en el que estrelló el balón en el travesaño. "En esas oportunidades tienes que hacer gol, fue una ocasión de las que no tienes muchas en los partidos, la próxima hay que marcar", se exigió.