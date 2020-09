Reunión Murthy-Javi Gracia

El presidente del Valencia CF, Anil Murthy, y el entrenador Javi Gracia se han reunido a solas este martes con varios temas sobre la mesa. El primero los fichajes, y el segundo las palabras de Gracia del pasado viernes en rueda de prensa sobre la ausencia de fichajes. El técnico llegó a decir que se sintió engañado porque la Liga comenzó el domingo pasado y los únicos movimientos que ha habido en la plantilla han sido las salidas de futbolistas importantes como Rodrigo, Ferran, Garay, Parejo o Coquelin, pero ninguna llegada, y a la pregunta de cómo ve la plantilla, respondió "debilitada".

Murthy y Gracia, que han comido juntos, hablaron de las palabras del entrenador y su repercusión en el entorno. En ese sentido, también estuvo presente que el propio técnico navarro dijo después del partido ante el Levante UD que no era bueno volver a hablar de ello y que no lo volvería a hacer. Al respecto, se puede decir que presidente y entrenador han arreglado esas diferencias.

En cuanto a los fichajes, sobre la mesa está el nombre del colombiano Murillo, al que Peter Lim todavía no ha dado el visto bueno. Como ya informara SUPER y Superdeporte TV, Lim no termina de entender que se quiera fichar un jugador que hace dos temporadas salió del equipo con la etiqueta de conflictivo. Murillo no está descartado pero ahora mismo parece difícil, por ello el club trabaja en otras opciones.

En cuanto a la otra posición que quiere reforzar el Valencia CF, la de pivote defensivo, también se trabaja en alternativas a Capoue, centrocampista del Watford, petición de Javi Gracia. El presidente le hizo saber al técnico, que los fichajes, sea quienes sean, solo se pueden cerrar en forma de cesión, no ha y liquidez para traspaso.