¡Y Garay en el once ideal de jugadores libres de Europa!

El fútbol y Meriton tienen estas cosas. El Valencia CF busca desesperadamente en el mercado el fichaje de un central y Ezequiel Garay forma parte del once ideal del jugadores libres de todo el fútbol europeo que ha elaborado el prestigioso periódico deportivo francés 'L'Equipe'. Javi Gracia desespera por la falta de refuerzos en el centro de la defensa y al mismo tiempo el argentino, que acababa contrato el pasado 30 de junio de 2020 y no llegó a un acuerdo con el Valencia para la renovación de su contrato, es uno de los once mejores futbolistas sin equipo a menos de un mes para el cierre de mercado el próximo lunes 5 de octubre.

El exjugador del Valencia de 33 años, enfrentado a la propiedad durante sus últimos meses en el club, se encuentra en el once ideal de los futbolistas que terminaron contrato el 30 de junio y siguen sin equipo junto a otros agentes libres de peso en el fútbol europeo como Cavani (Uruguay), Sturridge (Inglaterra), Götze (Alemania), Nasri (Francia), Ben Arfa (Francia), Cabaye (Francia), Clyne (Inglaterra), Clichy (Francia), Yanga-Mbiwa (Francia) y el portero Luca Zidane (Francia). Todos ellos siguen sin equipo a falta de veinte días para que se cierre esta inédita ventana de verano.

Los últimos equipos que han mostrado interés por hacerse con los servicios de Garay son la Real Sociedad de otro 'veterano' como David Silva y el Elche. El conjunto ilicitano, que ascendió a primera división este verano, sueña con la llegada del argentino dentro de un proyecto de compatriotas con el empresario argentino Christian Bragarnik a la cabeza como máximo accionista y Jorge Almirón a los mandos del banquillo.

Garay, que compartió algún día de sus vacaciones con Marcelino García Toral en Asturias, se recupera de la grave lesión de rodilla que sufrió a principios de febrero y le privó de jugar la segunda vuelta de la temporada. Además de mantener el contacto con Marcelino, Garay habla con muchos compañeros del Valencia a los que considera como amigos.