Más problemas para Gracia: lesión de Carlos Soler

Otro contratiempo para Carlos Soler y más problemas para Javi Gracia. El centrocampista del Valencia CF sufre una rotura muscular y estará entre 2-3 semanas de baja. Carlos arrastra molestias desde finales de la semana que le impidieron jugar en el Derbi contra el Levante y lo convierten en duda para el partido de LaLiga del sábado contra el Celta de Vigo en Balaídos. De hecho, el futbolista no ha entrenado con el grupo durante esta semana. El '8' no saltó al césped el pasado lunes y tampoco lo ha hecho este miércoles. Más mala suerte no puede tener Soler en este arranque de temporada.

Carlos estaba dispuesto a ayudar en el Derbi después de la lesión de Jason Remeseiro y apretó para estar a disposición de Javi Gracia. Las sensaciones eran muy buenas, sin embargo se resintió. Si ya era un riesgo alto que compitiera con solo una semana de entrenamientos en las piernas, resultaba imposible sacarlo al terreno de juego con molestias. Por ese motivo Soler no disputó ni siquiera un minuto en el Derbi y vio todo el partido desde el banquillo -ahora la grada de tribuna baja-.

El jugador se ha perdido los dos entrenamientos de la semana. Este miércoles se ha sometido a pruebas y se han confirmado los peores pronósticos. Carlos estaba llamado a debutar en al equipo de Gracia en la posición de mediocentro organizador tomando el relevo de Vicente Esquerdo.