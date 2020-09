Racic: ¿hay oferta del Manchester United?

El nombre de Uros Racic ha sacudido en las últimas horas el mercado en la Premier League por el supuesto interés del Manchester United y sobre todo por la suculenta oferta que según publicaba el diario The Sun preparan los Red Devils por el centrocampista serbio de 22 años. Habla esa información de 28 millones de libras (más de 30 millones de euros) para firmar al que sería el relevo en el futuro de Nemanja Matic, pivote también serbio del Manchester de 32 años.

Una oferta y un interés del United sobre el que, a día de hoy, el Valencia CF no tiene noticia alguna. El jugador debutó el domingo en LaLiga aunque no en el once titular y mantiene sus opciones de quedarse en la plantilla a pesar de que Javi Gracia está pidiendo el fichaje de un centrocampista. Aunque Racic tiene una cláusula de rescisión de 100 millones de euros, en su situación no se lo pensaría el Valencia CF a la hora de aceptar una oferta de 30, que no ha llegado ni parece que llegará.

El Valencia firmó a Racic hace dos años por solo 2 millones de euros del Estrella Roja. Solo estuvo seis meses en la primera plantilla, después salió cedido al Tenerife y la pasada temporada al Famalicao portugués, de donde ha vuelto muy revalorizado.