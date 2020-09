¿Van a llegar fichajes? El Valencia CF responde

José Luis Zaragosí, consejero y patrono del Valencia CF, explica la situación en que se encuentra el club, habla del mercado de fichajes, del proyecto del Nou Mestalla y de la relación con la Agrupación de Peñas y los aficionados en general. A través de los medios del propio club, asegura que los refuerzos van a llegar aunque las limitaciones por el Fair Play Financiero y el descenso de ingresos por la pandemia afectan y mucho. "Es muy importante no equivocarnos ni en temas deportivos ni económicos porque pretendemos tener un club sostenible a largo plazo, pero con toda seguridad y con paciencia van a llegar refuerzos", afirma.

Esta es la entrevista íntegra:

¿Por qué el Valencia CF aún no ha cerrado ningún fichaje, más allá de la vuelta de cedidos, para la presente temporada?

Esto es importante explicarlo bien por parte del club porque, efectivamente, entiendo que la gente esté preocupada y muchas veces no se entiendan bien los motivos, y hasta incluso enfadada. Pero la realidad es la situación económica derivada de la pandemia del COVID-19 y esto obliga a un ajuste perfectamente, como no podía ser de otra manera, porque lo marca LaLiga con el Fair Play Financiero que debemos de cumplir. No solamente nosotros, que tenemos la situación de que no estamos en Europa y además no va a entrar gente en nuestro estadio, con lo cual los ingresos se van a reducir de forma ostensible, sino también el resto de los clubes porque más de la mitad de los clubes de Primera División están en modo vendedor.

Pese a esa reducción del Fair Play, ¿se puede asegurar que van a llegar esos refuerzos?

Absolutamente, con toda seguridad, es el objetivo del club, es el objetivo del entrenador y el de su máximo accionista. La situación económica ya hemos dicho la que es, y eso nos obligará a ajustarnos bien porque en estos momentos considero que es muy importante no equivocarnos ni en temas deportivos ni económicos porque pretendemos tener un club sostenible a largo plazo, pero con toda seguridad y con paciencia, van a llegar refuerzos.

¿Qué valoración se hace desde el club de las palabras de inquietud del entrenador acerca del mercado de fichajes?

Nuestro entrenador está haciendo un gran trabajo, es una persona ambiciosa y en ese sentido vamos de la mano porque pensamos exactamente igual desde el club. Él entiende perfectamente en estos momentos cuáles son las prioridades, porque económicamente estamos como estamos, pero se trata de todos juntos conseguir una plantilla competitiva para disputar esta liga. Me consta también que ha conseguido hacer un vestuario muy unido, ha conseguido alegría dentro del vestuario, que se trabaje en equipo y de forma solidaria. Destaco la palabra solidaria porque la solidaridad a veces también se ve en el campo de fútbol y en lo que hemos podido ver en el primer partido de LaLiga y en pretemporada han mostrado ese espíritu. En ese sentido, hacer su trabajo y que vaya lo mejor posible, que haremos lo posible por traerle refuerzos, sin duda.

¿Cómo está afectando económicamente la pandemia al fútbol en general y al Valencia CF en particular?

Hay una gran incertidumbre a nivel mundial, hay cifras y datos recientes de la ECA, por ejemplo, que estimaban en 4.000 millones de euros de pérdidas y todavía más recientes, de ayer de la FIFA, que hablaba de unos 14.000 millones, eso supone un tercio en pérdidas de ingresos a nivel mundial. Hay clubes que lo van a pasar realmente mal, lo que intentamos y pretendemos es que el nuestro no lo pase.

Es cierto que hay clubes que no se han reforzado, pero otros sí, ¿qué diferencia al Valencia CF de estos casos?

Hay situaciones diferentes porque la economía de los clubes es distinta. En el caso del Valencia CF, hemos de tener en cuenta que en la temporada 2019/20 estuvimos al límite del Fair Play Financiero, con lo cual, este año, lógicamente sin Europa, que el año pasado tuvimos un plus por pasar la fase de grupos, y además por todos los efectos derivados de la pandemia y de la no asistencia de público a Mestalla, hace que tengamos que ajustarnos perfectamente y para mantener y ser responsables y cautos, porque nos obliga este Fair Play a mantenernos en esas cifras y a tener una sostenibilidad futura.

¿Cómo valora la apuesta por la Academia?

En estos momentos es primordial, históricamente el Valencia CF siempre ha tenido una Academia potente de la que han salido grandes jugadores para el propio club, e incluso para clubes de nivel nacional e internacional. En estos momentos es una gran ayuda, hay mucha gente joven motivada y bien trabajada en la Academia, que está haciendo un gran trabajo y que van a suponer un refuerzo muy importante para esta temporada para el Valencia CF.

¿El máximo accionista del club, Peter Lim, se ha cansado de su inversión en el VCF, como algunos llegan a aventurar?

Rotundamente no, de ninguna manera. Es decir, que la crisis sanitaria y económica del COVID-19 le haya afectado también a él es evidente e indudable, pero él tiene el proyecto de hacer un Valencia CF sostenible a largo plazo, y también es indudable que va a seguir apostando. Es lógico pensar que una persona que ha invertido tanto en nuestro club tenga que ser el máximo interesado en que esto vaya adelante, igual que nosotros, el propio club, los aficionados y todos. Que nos vaya bien a todos. Con lo cual creo que no, va a seguir con el proyecto adelante.

¿Cómo está la situación del proyecto del nuevo estadio tras las reuniones mantenidas con el Ayuntamiento y la Generalitat?

Efectivamente tuvimos reuniones con ambas instituciones, las reuniones fueron cordiales y el Valencia CF trasladó la voluntad firme de continuar con el proyecto de terminar el nuevo estadio, el Nou Mestalla. Es cierto que, desgraciadamente, como consecuencia también de la pandemia, el proyecto de ADU, con el que tuvimos dos años de exclusividad con ellos y era del agrado del propio Ayuntamiento, de la sociedad valenciana en general y de otras instituciones, no se ha podido cumplir. Esto ha condicionado un retraso, evidente, todavía más acentuado por la crisis del COVID-19, pero la voluntad firme del compromiso adquirido de terminar el Nou Mestalla y, además, también los compromisos a nivel social, como el polideportivo de Benicalap que se comprometió y se van a ejecutar, al margen de agilizar la comunicación entre ambas instituciones, Ayuntamiento y el propio Valencia CF para, con buena voluntad por parte de todos, llegar a buen término. También queremos trasladar que el Valencia CF sigue trabajando, hay grupos inversores interesados en el proyecto, tanto del viejo Mestalla como del Nou Mestalla.

Usted viene de la Fundació, ¿en el área social cuál es el compromiso del VCF en la situación actual?

El Valencia CF tiene una responsabilidad y una obligación, así lo considero, de devolver a los valencianos lo que los valencianos nos han dado a nosotros. Y en ese sentido se ha trabajado y se trabaja mucho y bien desde la Fundació con proyectos sociales y solidarios, de exclusión social, de discapacidad, Escoles Cor Blanquinegre, etc. Pero más recientemente, durante la pandemia, ha habido también muchas acciones; por parte del propio Peter Lim, con una donación de material sanitario, por parte de una cesión a la Conselleria de Sanitat de unos apartamentos para uso del personal sanitario, otras acciones que desarrollaron los jugadores y también, por ejemplo, la cesión de Mestalla para que fuera un banco de alimentos, que creo que es muy importante y sigue funcionando todavía. Es decir, se ha intensificado esa labor social que desarrolla el club a través de su Fundació y esperamos todavía darle un papel social más importante en el futuro porque lo requiere, porque hay gente que lo está pasando muy mal y el Valencia CF tiene que estar en ello. De hecho, recientemente se ha firmado un convenio de colaboración entre la propia Fundació y la Asociación de Futbolistas del Valencia CF para aunar esfuerzos en esa ardua tarea social que nos corresponde y que nos obliga a hacer.

¿Qué valoración hace del actual momento de la relación con la Agrupació de Penyes?

El Valencia CF tiene la obligación y quiere de estar a bien con todas las entidades que rodean el club, como la Asociación de Futbolistas, las peñas y todo lo que envuelve a este gran club. Pero, de cualquier manera, la Agrupación de Peñas tomó una decisión en una asamblea, una decisión que el club respeta tremendamente, no comparte, pero respeta, pero de cualquier manera ha hecho una situación que no nos agrada a nadie, a nadie nos puede gustar que las peñas estén alejadas del club. De cualquier manera, lo que pediría desde aquí es unión, entendimiento, estoy seguro de que juntos somos más fuertes y con la esperanza de que, posiblemente a corto plazo no porque esto está muy caliente, a medio o largo plazo podamos restablecer unas relaciones más fluidas.