El ambicioso objetivo de Javi Gracia

El entrenador del Valencia CF, Javi Gracia, ha mostrado un discurso ambicioso preguntado por los objetivos del equipo para esta temporada. Sin obviar la realidad descrita por él mismo hace una semana, la de una "plantilla debilitada" con bajas y sin fichajes, el navarro se autoimpone una exigencia elevada a la máxima potencia. Esta es la segunda parte de la comparecencia de Gracia ante la prensa en la previa al duelo de la segunda jornada de la Liga frente al Celta de este sábado:



-El estado físico de Soler y Racic

Son dos jugadores que pueden jugar en el medio en diferentes posiciones. Carlos empezó muy tarde la pretemporada y, pese a que trabajó fuera de la Ciudad Deportiva, unas molestias lo tienen apartado. Nos tocará esperar un tiempo, no mucho más de una o dos semanas para que pueda estar disponible. Uros Racic, por su parte, tuvo problemas en una muela. Ha hecho parte del entrenamiento y, en principio, podría estar para mañana

-Enlazando con el Celta y lo dicho hace una semana, ¿teniendo en cuenta que considera la plantilla "debilitada", ahora cuál diría qué es el objetivo de este Valencia? ¿Más o menos elevado que el rival en Balaídos?

No hay otro objetivo que ganar el siguiente partido. Nuestra mentalidad es la de tratar de ganar cada partido e ir sumando puntos para ver al final dónde estamos. La plantilla todavía está por cerrar, para ser justos habría que esperar a ver cómo se cierra y su comportamiento. Para mí, la autoexigencia es tratar de ser el mejor, ya no diría Champions o Europa League, sino luchar por ser campeón, ser el mejor... Mi objetivo prioritario es ganar el próximo partido, veremos luego la competición dónde nos pone. Respecto al Celta, es un rival con jugadores de mucha calidad, ojalá podamos estar al final de temporada en los mismos o mejores objetivos que ellos

-Se ha ganado muy rápidamente el respaldo de los aficionados

Agradezco mucho el apoyo de la afición en las pocas conexiones que, por ahora, he tenido me han mostrado reconocimiento y apoyo al trabajo. Es el comienzo, sé el fútbol cómo es. Por ello, lo que quiero es que estén orgullosos de su equipo partido tras partido y, en consecuencia, se vaya a valorar el trabajo de todos los que estamos detrás para que el equipo funcione. Mi objetivo es conseguir un buen nivel de juego que dé resultados y haga disfrutar a la gente

-¿Firmaría quedarse cómo está?

Confío en que no va a salir ningún jugador, además aspiro a que vengan algunos y seamos más fuertes. Las manifestaciones del club van por el mismo sentido y confío en que seamos más fuertes después del mercado, por tanto, no lo firmaría.

-Demasiadas lesiones en el comienzo

Estamos pendientes de saber por qué hemos tenido tantas lesiones. Todas ellas han sido muy diferentes, los momentos y cómo se han producido. La de Gameiro fue el primer día, Cillessen cayó en el parón internacional, Carlos al poco de reincorporarse. Somos críticos con la situación. Hay que tratar de reducirlas al máximo

-Valoración de lo que aportan los jóvenes

Hay otros jóvenes con algo más de experiencia. Por ejemplo, has olvidado a Esquerdo, que hizo muchas cosas bien y ayudó con su trabajo a la victoria. Las circunstancias condicionan y obligan a que con la plantilla que hay tengan más posibilidades estadísticas. Pero los jóvenes que tenemos en el primer equipo están por merecimientos propios y así lo están demostrando en cada partido. Son un activo importante del club y lo seguirán demostrando toda la temporada

-El sorprendente nivel de Yunus con 17 años y su polivalencia

Lo que hizo frente al Levante tiene mucho mérito. Los jóvenes que participaron estuvieron a gran nivel, siempre he sido muy claro, para el crecimiento de los jóvenes necesitamos otros con más experiencia que les ayuden a mejorar, que les den soporte y tranquilidad, son clave para el desarrollo del equipo y de los jóvenes. A Yunus lo veo en diferentes posiciones, ahora en la derecha con los años que tiene, incluso puede ser el sitio donde rinda bien ayudando a equilibrar el equipo con su ruptura, trabajo y demás virtudes. Sí, lo puedo ver por dentro o un poco más arriba, ahora donde mejor lo veo es en la banda.

-¿Es una necesidad que salgan dos o tres jugadores para que puedan venir dos o tres nuevos? ¿Se le ha informado de esa manera?

En las reuniones he escuchado diferentes respecto a más o menos necesidad de salir algunos para que entren otros. No en la situación actual de que si no salen no pueda venir nadie. No soy consciente de que sea así. La realidad es la que tenemos y no soy financiero ni estoy al tanto. Dada la situación se podría ir haciendo alguna cosa, hoy no sé si hay una necesidad de que salgan dos o tres para traer dos o tres, eso sí, sabiendo que los movimientos hechos hasta ahora habrán sido por necesidad no por capricho

-¿Cómo ve a Guedes y Kondogbia, qué espera de ellos?

Antes me preguntaban por Maxi y Kondogbia, ahora Guedes... los tres son jugadores de primer nivel y estoy seguro de que lo van a seguir demostrando. Kondogbia, a día de hoy, no está a su 100% porque ha empezado a jugar tarde, hizo un gran esfuerzo para ayudar al equipo la semana pasada. Gonçalo ha estado hace poco con su selección, Wass lleva tres partidos seguidos. Creo que ninguno de nuestros jugadores está hoy a su mejor nivel, necesitan tiempo y trabajo

-¿Esperaba ya tener aquí jugadores como Capoue o Murillo, que estuvieron muy cerca?

No sé lo cerca que están, o han estado, porque no estoy encima de las operaciones. Fui claro, no estoy encima de ello, cuando estén listos los jugadores que trabaja el club ya podré contar con ellos. No estoy pendiente del día a día y me dedico a entrenar y trabajar lo mejor posible el próximo partido.

-¿Le aconsejó Anil Murthy que para la próxima vez será mejor lavar los 'trapos sucios' dentro del vestuario?

El viernes fue la conferencia y la reunión el martes. En ningún momento hablamos de mis palabras, simplemente, hablamos de ciertas cosas de futuro y de las intenciones del club con el mercado. La situación del equipo.

-El partido y el Celta

El Celta en casa es bastante ofensivo, su propuesta es de búsqueda de la victoria con jugadores de calidad en ataque. Posiblemente, a lo largo del partido aparecerán espacios, tampoco creo que se excesivamente abierto desde comienzo el partido

-Cómo es Capoue y por qué lo considera necesario

Perdóname, prefiero no hablar de jugadores que no hay, opciones que han aparecido... Podríamos pasarnos bastante rato valorando cada una de las opciones, y sería una falta respeto al equipo en el que están y a los jugadores que tenemos en nuestro club

-Murillo, de fichaje a 'enemigo'

Es una circunstancia curiosa, se dan casualidades... La verdad es que no sé hasta qué punto este jugador ha estado cerca de venir, lo desconozco. Y tampoco quiero entrar a valorar cada caso, no lo sé de verdad, ni sé explicarlo, no sé si ha sido algo económico o de otro tipo€ Quiero mostrar mi prudencia a la hora de hablar de jugadores que no vienen, muchos casos, prefiero hablar cuando estén aquí y cuando sean nuestros jugadores

-¿Podría explicar por qué decantarse por Diakhaby, o por Guillamón, como acompañante de Gabriel?

Todos tienen sus características, depende de los momentos en los que se encuentren o se sientan mejor. No se trata de las virtudes que tienen, sino en especial de buscar el equilibrio para el equipo desde una posición. La lesión de Mangala nos hizo tener que decidir, optamos por Diakhaby porque creímos que era la mejor opción. Unos son más altos, otros más bajos, unos más rápidos, otros sacan mejor la pelota... yo trato de analizar en conjunto sin desmerecer a nadie, a ninguno de mis jugadores. Para mí, mis jugadores son los mejores de la Liga, y vamos unidos y a muerte a cada partido. De cara al exterior prefiero verles virtudes y darles valor, demuestran un gran compromiso diario. Dentro, ayudarles con lo mejorable. Todas las opciones que tenemos para el central son válidas, las utilizaremos en función de la necesidad, no solo individual, sino colectiva.