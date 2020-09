Claudio Ranieri, dura competencia por fichar a Adrien Silva

Claudio Ranieri, exentrenador del Valencia CF en el pasado durante dos etapas, compite con fuerza en el mercado para hacerse con un centrocampista por el que los de Mestalla también ha movido ficha, el portugués Adrien Silva. El actual técnico de la Sampdoria se ha propuesto reforzar el centro del campo de su escuadra genovesa con una de las mejores gangas que quedan disponibles, a poco más de dos semanas para el cierre, una vez que el Leicester va a facilitar a coste cero la salida de Adrien.

Como informo SUPER entre el miércoles y el jueves, este polivalente medio de 31 años ha pasado a ser una de las principales alternativas a Étienne Capoue que, para reforzar el mediocentro, manejan Anil Murthy y Miguel Ángel Corona. La preferencia del míster, Javi Gracia, ha sido el pivote del Watford, aunque hasta el momento Peter Lim no ha accedido a pagar las cantidades que reclamaban el club de la Premier, próximas a los tres millones de euros, por un futbolista que en julio cumplió 32 años.

El nombre de Adrien Silva genera consenso en las partes implicadas en el funcionamiento del club y el equipo en València. Para el entrenador, Silva, que completó una cesión al Monaco a gran nivel, aportaría también esa experiencia de "soporte" que Gracia pide para ayudar en su crecimiento a otros medios jóvenes como Vicente Esquerdo o Uros Racic. Sin embargo, es ahora el propietario del València el que tiene que decidir hasta dónde se avanza por Adrien Silva, si las condiciones favorables de un fichaje que llegaría libre del Leicester compensan otras como la edad del luso, y se da un paso definitivo por un medio que ve con muy buenos ojos la posibilidad de vestir la camiseta del Valencia en la liga española. De hecho, es lo que ha evitado que no esté ya en Génova.

Eso sí, el Valencia debe moverse con celeridad si no quiere ver como se le adelanta la Sampdoria. Adrien Silva, en este sentido, no puede dejar de valorar en positivo la insistencia en hacerse con sus servicios que está mostrando Claudio Ranieri, que hasta hace pocos no perdía la esperanza de poder contar con él este mismo domingo ante la Juventus -algo muy improbable ya-, y los demás dirigentes de la 'Samp'. El Leicester, todavía club de Adrien, es uno de los múltiples lugares en los que ha entrenado el veterano Ranieri, además lo hizo con el gran éxito de levantar el título de la Premier.

Curiosamente, la Sampdoria hace pocas horas ha logrado el 'ok' de un futbolista por el que se interesó semanas atrás el Valencia, el extremo del Monaco Keita Balde.