Sergio Conceiçao espera la salida de Diogo Leite

Sergio Conceiçao, entrenador del Oporto, ha afirmado en público que le sobran jugadores. Entre ellos, el central que pretende Peter Lim desde hace meses, el joven luso, internacional sub-21, Diogo Leite. SUPER indica este viernes que la operación está totalmente activa después de que el Oporto ya ve con mejores ojos el facilitar financieramente el fichaje al Valencia. Bien con una opción de compra obliga a pagar antes del 30 de junio de 2021, bien con un pago más ligero en próximas fechas y completar la compra con el montante más importante en el futuro.

"Estamos sujetos a la salida de un jugador u otro por el poder financiero que existe en otras ligas. Tenemos que estar preparados", comenzó diciendo el entrenador del actual campeón portugués.

Para el técnico del Oporto existe un claro "exceso" de jugadores en la plantilla que entrena. "Es evidente que tener 33 jugadores perjudica más al trabajo que beneficia. Considero que todos los entrenadores de primera división dirían lo mismo que estoy diciendo yo", terminó sobre esta cuestión Conceiçao.

El Oporto tiene abierta la puerta de salida a varios jugadores que continúan entrenando a las órdenes del míster luso. Además de Leite, Tiquinho Soares, Zé Luís, Alex Telles, Tomas Esteves, lateral al que se vinculó también con el Valencia desde Portugal, Osorio y Diogo Queirós.

Respecto a la situación del defensa central Diogo Leite, Conceiçao no lo ha utilizado en los últimos dos amistosos previos al inicio de la liga portuguesa. No ha jugado con el Oporto desde que volvió de jugar con la selección sub-21 de Portugal ante Chipre, duelo en el que convirtió dos goles. Leite no juega con su club desde que el 1 de agosto participó los últimos 20 minutos en la final de la Taça de Portugal frente al Benfica.