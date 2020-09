Javi Gracia habla del futuro de Maxi Gómez y Kondogbia

El técnico del Valencia CF Javi Gracia ha comparecido en la rueda de prensa telemática realizada en la ciudad deportiva de Paterna con motivo de la previa del partido que enfrentará al equipo contra el Celta de Vigo a partir de las 21:00 horas de este sábado en Balaídos. El navarro se ha sentado en la sala de presa por segunda vez desde que es entrenador del Valencia CF para analizar el partido de la jornada 2 de la LaLiga y repasar los tema de actualidad del club, en especial el mercado de fichajes. Estas han sido algunas de sus primeras declaraciones:

Han pasado siete días de marcado y no hay refuerzos. ¿Cómo se encuentra?

En estos momentos en víspera de partido estoy bastante centrado en el partido de mañana, la situación no ha cambiado, lo que dije ya está dicho, ha quedado clara mi opinión y a partir de ahora lo mejor de todos es estar centrado en mi trabajo que es sacar el máximo rendimiento a la plantilla que tenemos, tenemos bastantes problemillas de lesiones y dificultades del día a día, pero muy convencido de que vamos a explotar nuestra opciones.

¿Te arrepientes por el momento del mensaje de la semana pasada?

Yo sé perfectamente lo que digo y por qué lo dojo, creo que lodije en el momento oportuno, pero creo que tengo muy claro cuál es mi trabajo, tengo que sacar rendimiento a la plantilla y estoy muy motivado y orgulloso de cómo están trabajando, ya no quiero más distracciones, me veo obligado a responder a este tipo de cosas, pero quiero estar centrado en lo mío para luego competir bien que es jugar lo mejor posible y conseguir los mejores resultados.

¿Qué aspectos del juego va a cambiar con respecto al partido del Levante?

Son partidos diferentes, rivales difernetes y escenarios visitante, sabemos lo que costó el año pasado y queremos mejorar, nos gustaría un comportamiento similar al de casa, queremos ser fiables fuera, contra un rival que en casa tiene un gran peligro con jugadores arriba de mucha calidad, la faceta defensiva la tenemos que mejorar por los goles y las sensaciones y facilidades que dimos, porque el resultado pudo ser otro y queremos asumir esa responsabilidad y mejora defensiva. Tienen calidad en sus ataque y debemos hacer un partido completo para sumar.

Esta semana ha habido una reunión con el presidente. ¿Es menos excéptico que la semama pasada? ¿Qué sensaciones les dejó? ¿Le confirmaron que solo cedidos o libres?

Hubo esa reunión el martes y fue una reunión normal en la que no se habló de este tema final, no fue así de claro como dices, pero se sigue trabajando en las opciones que pueden ser accesibles y yo sigo manifestando las necesidades del equipo, me centro en el día a día y dejo en sus manos ese trabajo para ver las posibilidades reales de conseguir algún jugador.

¿Es mejor que acabara el mercado ya?

Prefiero que haya más tiempo de mercado porque confío en que los jugadores que tengo no vayan a salir y que va a haber opción de traer jugadores. Tampoco el hecho de traer jugadores es la solución, el hecho de que vengan jugadores que nos ayuden a mejorar y mejoren la plantilla que tenemos, traer jugadores por traer no creo que sea bueno para nadie, si hay jugadores que nos mejoran estoy de acuerdo, pero si no nos van a mejorar, para hacer jugadores para otros equipos los hacemos nosotros porque hay jugadores con calidad y que solo minutos y confianza y puede ser una oportunidad para ellos.

¿El club le ha maniestado que Maxi y Kondogbia pueden salir?

Yo creo que esos dos jugadores no van a salir, no han sido jugadores que haya percibido que son jugadores que están en el mercado. El fútbol ya sabemos lo que es, y si viene un superofertón por cualquier de nosotros estamos dispuestos a ello, pero no creo que estén en el mercado.