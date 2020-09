Baja importante de última hora para Javi Gracia

Javi Gracia ha perdido un efectivo de cara al partido de esta noche contra el Celta de Vigo en Balaídos. El técnico no podrá contrar finalmente con Uros Racic. El serbio ha amanecido con un intenso dolor en las muelas y se ha tomado la decisión que no viaje a tierras gallegas.

El técnico perdió a Carlos Soler para jugar de '8' junto a Geoffrey Kondogbia y ahora se cae de la lista Uros Racic. Al navarro, todavía sin fichajes en el centro del campo, le quedan solo dos opciones: dar continuidad a Vicente Esquerdo o desplazar a Daniel Wass al centro del campo y apostar por Thierry Correia en el lateral derecho.

Uros Racic ha sido protagonista durante toda la semana. El serbio no completó las sesiones del jueves y el viernes por culpa de un molesto dolor de muelas. El jugador, sin embargo, dio el OK para entrar en la lista de 23 convocados con la esperanza de que mejoraría con el paso de las horas. Algo que no ha sucedido. Un contratiempo más para Gracia. Otro más.