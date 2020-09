Maxi Gómez, un depredador en soledad

Con tan pocos argumentos a favor, solo un golpe de suerte hubiera hecho que el Valencia saliese con un buen resultado de Balaídos. La motivación de un equipo impulsado por un puñado de jovencitos no es suficiente para frenar a un rival cuando futbolistas con la clase de Iago Aspas y Nolito tienen una noche de inspiración. Y una noche inspirada parecía tener también Maxi Gómez, pero a la postre sus compañeros lo buscaron y lo encontraron tan poco que comprobarlo a ciencia cierta fue imposible.

El Valencia comenzó de manera calcada al Derbi de hace una semana, concediendo más de la cuenta en los pasillos centrales, precisamente, donde se requiere la jerarquía de un mediocentro y un central que resten tanta carga de responsabilidad a Kondogbia y Gabriel Paulista. Fue en ese abismo del centro del campo por donde Nolito vio una autopista entre tanta fragilidad y asistió a Aspas. El capitán vigués anotó el 1-0 al borde del fuera de juego ganando la espalda a la defensa y burlando con un regate en carrera a Jaume Domènech.



La desesperación de Jaume

Justamente, minutos más tarde, el portero de Almenara se desgañitaba gritando a los suyos porque el panorama no cambiaba. «¡Les damos demasiado!». Las líneas seguían excesivamente separadas. Todo un regalo para el Celta, equipo hábil con la pelota que entre toque y toque, de un lado al otro, hacía recular hasta muy cerca de su portería a los de Javi Gracia.

Asimismo, los problemas se reproducían en ataque. La presión voluntariosa ofreció algún balón cerca de Villar, aunque estériles por ausencia de atrevimiento, galones y desborde en las zonas calientes. Kang In solo apareció para quejarse de no haber lanzado una falta. Y Guedes ni eso. Los dos pagaron su nula aportación quedándose al descanso en el banquillo. Jason entró al campo para auxiliar y mejorar el carril derecho, desde donde Wass sirvió al área para el empate de Maxi con un sensacional remate enroscado a la red. De primeras. Al uruguayo le faltaron más balones en el área. Sin ellos, sin creación de juego, sin extremos –Yunus no se aclaró esta vez– y sin apenas remates a gol... Remontar otro gol de Aspas fue pura utopía.