"Nuestra puesta en escena en defensa es muy mejorable"

Javi Gracia ha sido claro en la rueda de prensa pospartido tras la derrota en Balaídos contra el Real Celta. El entrenador blanquinegro ha recalcado que hay que elevar el nivel defensivo.

Primera derrota del equipo. ¿Qué sensaciones te deja?

"Estamos decepcionados por el resultado porque es la primera derrota, hay que digerirla, corregir errores que a nivel defensivo seguimos cometiendo, estamos encajando goles y encajando dos goles por partido y así es difícil ganar"

El equipo tiene un problema defensivo y quería preguntar por el mal arbitraje. Porque ha habido un penalti escandaloso a Manu Vallejo.

"Me interesa más hablar de la primera parte de la pregunta y analizar ese trabajo defensivo, hemos encajado dos goles goles como en el primer compromiso y es evidente que tenemos que mejorar defensivamente. Es evidente que en el primer gol nos ha faltado contundencia, no la ha tenido ni a uno, ni a dos ni a tres jugadores en esa arrancada, debemos de mejorar a nivel individual esa faceta defensiva y a nivel colectivo trataremos de mejorar. Respecto al árbitro me he referido al árbitro en alguna acción que nos podía haber perjudicado, en alguna falta incluso en la del segundo gol, no todas las acciones que gritaban eran falta y luego veía situaciones como la de Tapia que tenía una amarilla y le ha dado con la mano en el centro del campo, sí que he sentido que no era un buen partido para nosotros, pero prefiero ser crítico con lo nuestro que está a nuestro alcance".

Hemos visto que ha apostado por Wass y Kondogbia al final. ¿Necesitaba más oficio por dentro?

"Los opciones que nos da Dani (Wass) ya las sabéis, es un jugador polivalente que puede jugar en varias posiciones y en todas ellas lo hace a gran nivel. Vicente (Esquerdo) estaba ya más cansado y necesitábamos un resultado mejor, arriesgar más con las subidas y la fuerza de Correia desde la banda y darle un poco de fuerza y experiencia en el medio campo con Dani y Kondo, esa era la intención, el centro del campo y tener una banda más profunda, rápida y más fresca para buscar el gol"

El equipo ha encajado dos goles por partido en defensa. En ataque hay problemas de fluidez de juego. ¿Qué es más prioridad?

"Tenemos que trabajar todo, nuestra función es tratar de mejorar todo, tenemos que mejorar defensivamente porque los datos, no solo de goles encajados, también de ocasiones concedidas, nuestra puesta en escena a nivel defensivo es muy mejorable. Y en ataque a pesar de haber hecho cuatro goles y hoy uno, falta cierta fluidez y tendremos que mejorar, las cosas no se mejoran desde una posición de decir las cosas, sino trabajando"

Se vio un gesto de desaire de un compañero a otro al lanzar una falta. ¿Hay un orden establecido?

"Tenemos lanzadores para las jugadas más cerradas, los córners o faltas laterales, las directas quedan reducidas al número de lanzadores que más lo practican y que tengan más confianza y puedan organizarse y decidir entre ellos, si no podemos organizar y en un momento decidir entre dos o tres jugadores quien va a lanzar una falta... ya me diréis que futuro nos espera sin que nadie se enfase. Lo que hay que hacer es lanzarlas mejor, como la de Maxi, que la ha lanzado bien y casi es gol porque el portero ha hecho una gran parada"

¿Se han visto las carencias del equipo y las posiciones a reforzar: el mediocentro y el defensa?

"Sobre ese tema ya me he manifestado y reincidir en ello no es bueno para nadie, sí tengo que ser crítico y analizar por qué no hemos conseguido un buen resultado con los que han estado aquí, y a partir de aquí ya analizaremos la plantilla. Yo confío en que tengamos una plantilla más fuerte. Pero mi trabajo era hacer un mejor partido y llevarnos un mejor resultado con los jugadores que tengamos, sea más o sean menos"

Hemos visto muchos balones largos a Maxi... quizás porque falta esa jugador organizativo. ¿Le preocuoapq ue el Valencia lleve 12 partidos sin ganar fuera de casa?

"A la hora de plantear el partido ya hablamos de las dificultades del pasado y hablamos de que era un buen momento para cambiar esa dinámica, pero no ha sido posible, el equipo se ha entregado, se ha vaciado hasta el final, es cierto que nos hemos desordenado en algún mometo, pero se ha visto la actitud de ganar y de cambiar la tendencia. Ha pasado mucho tiempo, hay unos datos que están ahí, pero no quiero anclarme en el pasado y menos porque yo no estaba. Hay que mirar en el futuro, es la primer derrota, hay que ser críticos y estamos en este momento dolidos, pero vamos a ser optimistas, por un mal resultado no quiero ser excesivamente crítico porque no sería justo con el trabajo y el esfuezo de mis jugadores"