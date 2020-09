Cristian Rivero estrena el dorsal de primer equipo

Cristian Rivero estrenó dorsal de primer equipo en Vigo. El guardameta, criado en la Academia, lució el número '25', tal y como publicó SUPER el pasado jueves. El canterano no podía ocultar su satisfacción antes de volar a tierras gallegas. "Estoy muy feliz por formar parte del primer equipo, ha sido un sueño siempre para mí, desde que empecé a ver al Valencia CF en la televisión. Soy valencianista desde pequeño". Su predisposición para trabajar día a día y ayudar cuando sea necesario es total. "Estoy para ayudar al equipo, si en algún momento necesitan mi ayuda intentaré aportar lo máximo posible, yo tengo toda la confianza, si me tengo la oportunidad la intentaré aprovechar", afirmó. Por último agradeció la ayuda de todos los compañeros. "Llevo cinco o seis años entrenando con el primer equipo, a veces subía a algún entrenamiento que otro y después empecé a estar en el día a día con ellos. Me lo pusieron fácil porque en seguida me integraron".