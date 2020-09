¿Por qué no se mostraron las imágenes del fuera de juego de Aspas?

¿Por qué no se mostraron las imágenes del fuera de juego de Aspas?

La RFEF explica en un comunicado conjunto con Hawk-Eye, que hubo un problema técnico que impidió que las televisiones mostraran el análisis del VAR respecto al gol anulado a Iago Aspas que posteriormente fue corregido por el videoarbitraje. En dicho documento no se adjunta la imagen completa con el punto de fuga, pero si una parcial en la que muestran al jugador en línea con Wass, algo que choca con otros análisis similares que marcan la jugada como fuera de juego. En dicho documento no se hace mención al resto de errores del VAR, como por ejemplo los dos penaltis no señalados en el área del Celta y que hubieran podido cambiar radicalmente el signo del partido.

"Ante diversas informaciones aparecidas en el día de hoy, en relación con el partido de ayer entre el Celta de Vigo SAD y el Valencia CF SAD, referidas a la jugada que propició el primer gol, la RFEF y Hawk-Eye consideran conveniente informar de siguiente:

Se analizaron, como siempre, todas las imágenes del partido y de la jugada en cuestión en la Sala VOR de forma inmediata y se constató por medio de las imágenes y las lineas trazadas por el VAR que no existía fuera de juego. Se adjuntan las imágenes de las líneas. La RFEF, por medio del CTA, ha realizado una investigación interna de los motivos por los que dichas imágenes que sí constaban y eran analizadas por el árbitro de VAR no pudieron verse en televisión durante la retransmisión del partido. Se ha constatado que fue un hecho aislado y totalmente ajeno a la propia RFEF, al tratarse de un error OPERATIVO de un técnico de la empresa que presta los servicios tecnológicos del VAR, el que propició que estas imágenes no llegaran a la productora, y consecuentemente, no se emitiesen por televisión. La RFEF quiere mostrar asimismo, la plena satisfacción con el rigor y la profesionalidad de la empresa HAWK EYE, quien ha mejorado notablemente la medición del fuera de juego así como otros aspectos técnicos, a la vez que lamenta este fallo humano ocasional.



Es objetivo común de la RFEF y de HAWK EYE la búsqueda de la excelencia y por ello ambas entidades mantendremos esta misma semana las pertinentes reuniones con el fin de establecer las pautas adecuadas y que el servicio prestado sea cada día mejor."



Imagen de VAR sin punto de fuga que marca posición correcta

Imagen no de VAR con punto de fuga que marca fuera de juego