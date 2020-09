Esquerdo, 'fichado' hasta 2024

El mediocentro del Valencia CF , Vicente Esquerdo, ha llegado a un acuerdo con el club para renovar su contrato hasta el próximo 30 de junio de 2024. Una renovación que reafirma la apuesta del club por el joven centrocampista y reconoce el trabajo realizado durante su paso por la Academia y su salto al primer equipo, primero a las órdenes de Albert Celades y ahora con Javi Gracia. Internacional en las categorías inferiores de la selección española, Rufete le hizo su primer contrato profesional y el club lo tenía atado hasta 2021. Ha sido titular en las dos primeras jornadas de LaLiga en la difícil misión de hacer de Dani Parejo como mediocentro organizador del equipo.

El calpino no podía ocultar su satisfacción en declaraciones al club. "Estoy muy contento y muy feliz de poder seguir vinculado con el Valencia CF hasta el 2024. Llegué en Cadete B y, como todo niño, soñaba con poder llegar al primer equipo. Que el Valencia CF pueda ayudarme a hacer ese sueño realidad es una ilusión muy grande, además de poder hacerlo aquí en el Valencia CF, aseguraba.

"Cuando eres niño lo ves muy lejos, como algo que puede llegar, pero que parece muy difícil. Y de hecho lo es. Hay que trabajar mucho para poder llegar al primer equipo. El Valencia CF me ha ayudado mucho, me ha enseñado todo lo que tenía que hacer y estoy muy contento de poder estar aquí con ellos. Ahora Lo más importante es trabajar igual o más de lo que lo he estado haciendo para que esas oportunidades que me puedan dar, aprovecharlas más aún", decía.

El canterano espera que otros canteranos sigan su camino dentro de la política del club de apostar "Ahora mismo todos los jugadores de Academia tienen que estar contentos y orgullosos de como el club está apostando ahora por los jóvenes. Es una realidad, no solo se dice, sino que se hace, está pasando. Es un orgullo que haya jugadores de Academia que se pueda fijar en mí, igual que yo me fijaba en los que llegaban a primer equipo" destaca Esquerdo.

Debutó en partido oficial en LaLiga ante el Villarreal CF la temporada pasada, una noche que no olvida y quiere vivir muchas más como esa. "El debut es un recuerdo que se te queda grabado. Fue una noche mágica, que no se me va a olvidar jamás. Esa misma noche no pude dormir, nervioso de haber jugado. Como esa noche de momento ninguna".