Sin fichajes y sin Paulista

El pasado sábado un dolor de muelas dejó fuera del equipo a Uros Racic y en apenas media hora de juego ya se le echaba de menos después de que Nolito atravesara el centro del campo del Valencia CF sin oposición y asistiera a Iago Aspas para que marcase el primer gol del encuentro. Solo unos días después Javi Gracia ha recuperado al joven centrocampista serbio pero ser entrenador del Valencia CF y tener un día tranquilo es incompatible: ahora quien será baja para el próximo encuentro es el brasileño Gabriel Paulista. Y tal y como está el equipo ahora, ¡son palabras mayores!

El defensa carioca fue sometido ayer lunes a unas pruebas médicas y hoy se anunciará que sufre una rotura muscular en los isquiotibiales. No estará para jugar el sábado ante el Huesca y mira de reojo al partido ante la Real Sociedad en Anoeta, en la cuarta jornada de Liga que se disputa entre semana pero para la que no hay horario oficial, si bien parece complicado que llegue. El siguiente encuentro es en la quinta jornada, en Mestalla ante el Betis el fin de semana del sábado tres y domingo cuatro de octubre. Sea como sea, la realidad es que desde el club se asegura que no se va a forzar el regreso de Gabriel para que se pueda recuperar a la perfección, y más si se tiene en cuenta que jugó todo el partido ante el Celta de Vigo con molestias que al final han terminado por derivar en una rotura muscular.

La conclusión para Javi Gracia es que, o mucho cambian las cosas, o el Valencia CF se enfrentará este sábado al Huesca en Mestalla a partir de las cuatro de la tarde sin fichajes y sin los dos centrales titulares en debut liguero, Mangala y Paulista. Los dos lesionados muscularmente. Será el turno de Hugo Guillamón y Diakhaby. No tiene más centrales a su disposición y no está previsto que los vaya a tener en breve. El club ha tenido diferentes operaciones avanzadas en el pasado, como las de Germán Pezzella, Capoué, Diogo Leite o Adrien Silva, pero en estos momentos, nada hace pensar que entre hoy martes y el próximo jueves 24 de este mes, llegue un refuerzo que el técnico pueda alinear. A Javi Gracia le crecen los enanos. Y menos nal que las molestias por las que Mouctar Diakhaby se retiró del entrenamiento de ayer lunes no son más que unas ampollas y desde el club se transmite que el francés está bien y no peligra para el partido del sábado contra el Huesca.



Le toca a Guillamón

Con Eliaquim Mangala lesionado y sin fichajes, ahora mismo solo Hugo Guillamón está 'sano' en el centro de la defensa. A falta del parte médico que el club tiene previsto emitir este martes, la realidad es que las sensaciones no son nada buenas y no se descarta que Paulista pueda tener una lesión muscular que le tenga al menos dos semanas alejado de los terrenos de juego. Conviene señalar que cuando se trata de lesiones musculares resulta más complicado acortar plazos de recuperación porque al forzar se corre mucho riesgo en que la lesión se agrave. Cuando son lesiones traumáticas, con mucho trabajo por parte del futbolista y del equipo de recuperación, el jugador puede acortar plazos. De confirmarse que Paulista padece una lesión muscular, es más que probable que sea baja ante el Huesca.



Nada adelantado

Y mientras Javi Gracia espera refuerzos de manera casi desesperada, según ha podido saber SUPER, el Valencia CF no tiene ninguna operación avanzada de manera significativa, al contrario, si la semana pasada hubo contactos para intentar cerrar el fichaje del portugués Diogo Leite, joven defensa central del Oporto, en estos momentos parece que Peter Lim no termina de dar un paso adelante para concretar la operación.

Y eso que no se trata de un traspaso, al contrario, en las últimas fechas el Oporto ha dado bastantes facilidades de pago al conjunto de Mestalla hasta el punto que había dado el visto bueno a que Leite llegara esta temporada en calidad de cedido con una opción de compra para el Valencia CF a ejecutar la temporada que viene y con plazos cómodos. Pero no por esas. No se puede afirmar de manera taxativa que el la operación esté rota, pero sí que cuando más fácil la ha tenido en su favor Peter Lim, no ha querido dar el paso. El mercado de fichajes cierra el próximo lunes cinco de octubre y el plan del Valencia CF sigue siendo esperar a que en los días finales alguno de los futbolistas que tiene en la agenda se ponga a tiro dentro de los estrictos parámetros económicos que ha marcado Peter Lim porque los clubes bajen sus pretensiones. Una táctica, sin duda, muy arriesgada.