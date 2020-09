Javi Gracia cruza los dedos: pruebas médicas a Paulista

F. C.

A Javi Gracia le crecen los enanos. Gabriel Paulista y Mouctar Diakhaby arrastran problemas del partido del sábado contra el Celta de Vigo y trabajan a diferente ritmo que sus compañeros. Diakhaby se ha resentido de sus molestias en el pie -le han salido ampollas- y se ha retirado del entrenamiento, aunque desde el club se transmite que el francés está bien y no peligra para el partido del sábado contra el Huesca en Mestalla.

Todos los focos de atención están ahora puestos en Paulista. El brasileño acabó con problemas musculares en Balaídos y esta mañana se ha sometido a pruebas médicas para conocer el alcance exacto de la lesión. El central, que ha trabajado en el gimnasio junto al resto de titualres, ya jugó en Vigo con un aparatoso vendaje en el muslo izquierdo. Javi Gracia cruza los dedos. Con Eliaquim Mangala lesionado y sin fichajes, ahora mismo solo Hugo Guillamón está 'sano' en el centro de la defensa.

Gracia ha trabajado con los suplentes y no convocados de Vigo. El técnico no ha podido contar con los lesionados Denis Cheryshev, Carlos Soler y Eliaquim Mangala. Kevin Gameiro aumenta las cargas de trabajo y puede estar preparado para regresar a la lista de convocados el sábado si Gracia da el OK. Quedan muchos días por delante. Ahora lo importante es Paulista.