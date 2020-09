Capoue se descara por el Valencia

Si Étienne Capoue no acaba jugando en el Valencia CF, no será porque no lo haya intentado. El mediocentro francés, la opción número uno de Javi Gracia para reforzar el centro del campo, ha dado un paso al frente descarándose con los dirigentes de su actual club para que faciliten su salida, pese a los dos años que le quedan de contrato. La entidad inglesa comunicó en la tarde de este miércoles, a través de su página web, que Capoue y otro jugador de su plantilla, Roberto Pereyra, han pedido formalmente irse. Según ha podido confirmar SUPER, al mismo tiempo, el siete veces internacional con 'Les Bleus' ha solicitado personalmente a los responsables del Watford que desbloqueen la negociación que desde hace semanas está abierta con el Valencia, porque este es el equipo donde quiere continuar con su carrera.

Esta es la nota que ha publicado el conjunto inglés, que este curso 2020/21 jugará en Championship tras el descenso de la pasada temporada. "Étienne Capoue y Roberto Pereyra no están en la plantilla del primer equipo con el entrenador Vladimir Ivic, dado que ambos jugadores han solicitado una transferencia fuera de los 'Hornets'. Una vez que se hayan finalizado los movimientos, el club confirmará sus salidas oficialmente", dice el texto en la página web.

Capoue se está mojando todo lo que puede para reforzar el doble pivote del Valencia. Incluso, estaría dispuesto a rebajar las condiciones económicas de su contrato con el Watford y así poder encajar en los parámetros, más austeros, de la plantilla blanquinegra. La insistencia del jugador y de Javi Gracia, que conoce perfectamente lo que el galo es capaz de aportar, son la clave para que la negociación siga viva y con más opciones que ayer, una vez que el Watford cede a la presión para jugar en el Valencia que está ejerciendo el mediocentro de 32 años, cumplidos el pasado julio. A pesar de las dificultades observadas hasta el momento, Capoue deja claro con esta última acción su deseo de llegar a Mestalla y cumplir con el objetivo que marca Gracia: un mediocentro que mejore la plantilla y colabore también en el crecimiento de jóvenes como Esquerdo y Racic.

Cabe recordar lo dicho por Gracia en la ya famosa rueda de prensa del 11 de septiembre, en la que reconocía haberse involucrado en la gestión de los fichajes tratando de ayudar. Se refería a Étienne Capoue. "Durante este tiempo se ha trabajado en las diferentes áreas, yo me he implicado en facilitar alguna llegada, y en estos momentos estoy un poco decepcionado... Son diferentes circunstancias...", decía hace menos de dos semanas el técnico navarro. A lo largo, más o menos, de ese tiempo el Watford ha completado dos partidos de liga y otros dos de Carabao Cup sin la presencia de Capoue, la que hasta hace nada justificaba por una lesión. Sin embargo, la realidad ha sido que el jugador tiene la cabeza en el Valencia y en hacer real su deseo de vestirse de blanquinegro en la Liga.

La prioridad del Watford, desde que se consumó el descenso, ha sido la de traspasar al futbolista por 3-4 millones de euros. No obstante, el Valencia no ha querido comprometerse a una compra, y hasta la fecha su apuesta no ha ido más allá de una cesión a secas. En estos momentos las negociaciones entre los clubes están reactivadas, con la intención de Murthy y Corona de poder contentar a Gracia. Eso sí, el acuerdo final, como casi todo en este Valencia, queda en manos de Peter Lim. El máximo accionista también posee otras opciones encima de la mesa, como son la del portugués Adrien Silva -medio de 31 años, al que el Leicester dejaría salir gratis y agrada a Corona-, incluso, algún otro centrocampista de menor edad que estos dos.





¿Qué es el transfer request?

Lo que realmente ha hecho Capoue es solicitar el 'transfer request' al Watford. Es decir, pedirle formalmente por escrito que le deje ir a otro club, una figura jurídica recurrente en los clubes del fútbol inglés ante la inexistencia de cláusulas de rescisión. A veces, son los mismos clubes quienes fuerzan al jugador a pedirlo con tal de aclarar ante la afición que no ha habido modo de retener a un futbolista que quiere marcharse. Otras, como sucede con Capoue y la mayoría de veces, es cosa del jugador. En cualquiera de los casos, el club pierde fuerza en la negociación a la que se ve abocado.

A medida que se acerca el cierre del mercado, las condiciones pueden volverse más favorables para que, a la postre, Capoue llegue cedido por una temporada. El francés ex del Toulouse ha sido siempre la principal petición de un entrenador, Javi Gracia, que está convenciendo ampliamente en el club y a la afición valencianista con su trabajo diario.

La postura del futbolista, en contacto con el técnico con el que coincidió, va a ser decisiva para que el Watford se acerque a las condiciones que plantea el Valencia. En este sentido, según la publicación 'Football Insider', Valencia y Watford estarían en "conversaciones avanzadas" para cerrar un acuerdo de cesión con una opción de compra para el verano de 2021 de 5-6 millones de libras. Tres menos de lo que costó a los ingleses en 2015. Una vez más, la pelota está en el tejado de Lim para que la remate (o no) fichando un jugador deseoso de jugar en el Valencia, Étienne Capoue, una cuestión que promete alargarse hasta los últimos días del mercado, que cerrará el 5 de octubre.