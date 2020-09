El Valencia CF entregará un ninot a cada club visitante en Mestalla

El Valencia CF ayudará a promocionar la marca València a través de la iniciciativa 'Sempre Falles', que servirá además para aportar su granito de arena a un gremio que también atraviesa por una situación complicada como el de los artistas falleros, después del golpe que supuso la cancelación de la fiesta y la incertidumbre sobre el futuro de las Fallas 2021. Una campaña en la que, esta vez sí, el club y el ayuntamiento de la ciudad están perfectamente alineados y demuestran que pueden desarrollar sinergias, lejos de la polémica suscitada con el proyecto del Nou Mestalla.

La iniciativa es parte de la campaña 'Sempre València', cuyo objetivo apoyar a la sociedad valenciana desde un punto de vista sanitario, económico y social pero, ¿en qué consiste? A lo largo de la temporada 20/21, en cada partido que dispute como local el Valencia CF entregará como regalo institucional al equipo visitante un ninot temático confeccionado por artistas falleros pertenecientes a los gremios de València, Borriana y Alicante, mientras que otro, propiedad del Ayuntamiento, se cederá al Valencia CF para su exposición en Mestalla y se incluirá en la próxima Exposición del Ninot 2021. Una idea presentada este martes en el estadio de Mestalla en un acto que contó con la presencia del concejal de Cultura Festiva y presidente de la Junta Central Fallera, Carlos Galiana, el presidente del Valencia CF Anil Murthy.

Una idea del Valencia CF que ha conquistado al mundo fallero, como destacaba el concejal Carlos Galiana: «Queremos agradecer esta idea al Valencia CF, creo que es una muy buena idea, si me hubieran preguntado hace tiempo no hubiera imaginado nunca esta propuesta tan buena. Es hora de sumar esfuerzos, sin Fallas ni artistas falleros no tenemos Fallas. Como digo, es momento de sumar. Es momento de hacer campaña, promoción y hacer de embajadores de la marca València. Es fundamental tener de nuestro lado un club como el Valencia. Todos estamos agradecidos y quiero añadir que estoy además muy contento como regidor de comercio porque una de las camisetas del Valencia CF para la presente temporada, la naranja, tiene el identificativo del Mercado Central. El Valencia CF hace de embajador de la ciudad».

En la misma línea iban las palabras de Murthy, ante la atenta mirada desde el palco de Joey Lim, el nuevo hombre de confianza enviado por el máximo accionista: «Hoy estamos aquí por una razón muy importante, mostrar el compromiso del club con la gente que le rodea y ser un referente para la sociedad valenciana, especialmente en esta situación sin precedentes. Nosotros, desde el club y la Fundació VCF, estamos muy vinculados a la Comunitat Valenciana con actividades diferentes, manteniendo siempre un esfuerzo social. Somos un club de aquí. Con el turismo bajo mínimos y una bandera de València como son las Fallas canceladas, tuvimos una idea que planteamos al Ayuntamiento, al que debo agradecer su entusiasmo y sensibilidad. El objetivo, más allá de los ninots que van a encantar a los clubes visitantes, es promocionar la marca València, recordar lo fantástico que será para los valencianos y visitantes volver a compartir las Fallas y demostrar al mundo el trabajo de un gremio artesano único en el mundo, referencia de València y que también lo está pasando mal, como muchos ciudadanos. Esto también está en el ADN de un club valenciano, que se preocupa de los valencianos. El Valencia CF es la institución civil de mayor relevancia de la Comunitat, ahora más que nunca toca arrimar el hombro y hay que estar junto con la ciudad, su tradición y su tejido productivo».

Ximo Esteve, secretario de la Federació d'artistes i foguerers de la Comunitat Valenciana, añadía también que «contar con nosotros ha sido una idea maravillosa, ojalá otras entidades públicas y privadas se sumaran como el Valencia CF. Esta crisis nos ha afectado a todos y a los falleros nos quitaron las Fallas a punto de plantarlas. Estamos muy agradecidos al Valencia CF y al ayuntamiento, han dado ejemplo con esta iniciativa. Se han hecho 20 diseños que van a gustar mucho. Que sepan las empresas que podemos hacer muchas cosas al margen de monumentos de Fallas, que se dé cuenta la sociedad valenciana de que estamos aquí».