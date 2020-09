"Creo que vamos a ganar la Premier League"

Respecto a la calidad de la liga inglesa, Ferran comenta que: "La Premier es una liga muy disputada, con mucha rivalidad. Cualquier rival te puede ganar hasta en tu propio estadio y eso es lo que la hace tan bonita". Además, señala cuáles son los objetivos de su club este año: "Los objetivos del Manchester City cada año son los mismos, ganarlo todo". Y es que Ferran Torres confía en que están preparados para todo: "Si nosotros estamos bien, no nos va a hacer falta competir con nadie porque la vamos a ganar", manifestó.



"En la vida hay que tomar decisiones. He acertado en venir aquí. Es verdad que hablé con Pep, si nosotros estamos bien, no nos va a hacer falta competir con nadie porque la vamos a ganar.Con el entrenador, con el club, con los jugadores que hay, pensé que era el mejor paso para mí".

"En el fútbol y en la vida hay que tomar decisiones siempre pensando en lo que es mejor para ti. Pensé que lo mejor para mí era venir a este gran club. Para seguir progresando como futbolista y para sacar mi gran nivel.

Con el primero que hablé fue con Txiki Berigistain, que se portó muy bien en la negociación y sí que es verdad que hablé con Pep, y bueno... cuando me dijo que quería que viniera a Mánchester fue la gota que colmó el vaso para venir aquí al cien por cien".

"Está siempre encima del jugador, sabe como llevarlo porque él ha sido jugador y que el entrenador esté encima de ti es importante. Sabe sacar lo mejor de cada jugador y pienso que va a hacerlo conmigo igual que lo ha hecho con Sterling. Ojalá pueda llegar a ese nivel".

Me fijé en Silva desde que entré en el Valencia, ha sido un referente. Ya sabemos la carrera que ha hecho en Mánchester. Tener su trayectoria o parecida significaría que las cosas han ido bien. Puedo jugar en ambas bandas o en punta, donde he jugado en varias ocasiones. Para un entrenador que un jugador pueda jugar en varias posiciones siempre es bueno porque tienes más opciones de jugar. Aquí hay muy buenos jugadores, Sterling me ha sorprendido mucho y De Bruyne, que ya sabemos el jugador que es".

Los objetivos son los mismos siempre en el City. Ganarlo todo. Tiene plantilla y nombre para eso. Son los objetivos que tiene cada año. La Premier tiene mucha rivalidad, hasta cualquier rival te puede ganar en tu propio estadio. Ganar la Premier tiene más mérito por la rivalidad y los equipos que hay y los fichajes que hacen. Si el City está bien, no nos va a hacer falta competir con nadie porque la vamos a ganar.