Los dardos de Gracia en un tercer grado de 21 preguntas

El entrenador del Valencia CF, Javi Gracia, no pierde la fe de que lleguen refuerzos antes del 5 de octubre, aunque reconoce que no puede estar "satisfecho" con el hecho de que después de tres partidos de Liga no haya contado con ni un sólo fichajes. Por el momento, Gracia trata de hacerse fuerte con los jugadores que hay en la plantilla y asegura que lo último que sabe (o espera) es que no se producirían más salidas de aquí al final de mercado. Respecto al partido de este sábado contra el Huesca, la principal preocupación del navarro es la de mejorar la consistencia "en defensa", eso sí, no señala a ningún futbolista en particular y se refiere a un problema "de todos".

En el capítulo de fichajes, Gracia denota estar cansado de tener que dar respuesta a las preguntas de mercado sin la posiblidad de aportar claridad. El entrenador ha dejado algunos mensajes que no pasan inadvertidos. Este es un par de ellos. "Prefiero no individualizar en nombres sobre jugadores que no están aquí, esas no son preguntas para mí, sino para otra persona", o "de un tiempo a esta parte no he hablado con ningún jugador y ya no lo voy a hacer". Lamentablemente, la ausencia de fichajes, en un momento en que la Liga se acelera, sigue marcando la actualidad del Valencia CF.

Esta es la rueda de prensa íntegra de Javi Gracia en la previa del Valencia-Huesca (Mestalla, sábado, 16:00) de la tercera jornada. Un auténtico tercer grado de 21 preguntas al técnico navarro sobre todo tipo de cuestiones que envuelven al equipo.

-¿Qué espera del partido frente al Huesca?

Nos enfrentamos a un buen equipo, con atrevimiento y descaro suficiente para haber hecho un gran partido contra el Villarreal, donde tuvo opciones de ganar con un gol anulado al final. El Huesca nos va a exigir. No esperamos un rival que viene de una categoría inferior, sino a un equipo que está donde merece, no nos va a sorprender. Nuestro trabajo será el de intentar mejorar el comportamiento como equipo en defensa, conceder menos y, a partir de ahí, cada vez tener más opciones de ganar los partidos.

-¿Cuál es el estado de Kevin Gameiro, qué podrá aportar al equipo?

La lista no está confeccionada aún. Para el próximo partido y el futuro, Gameiro será un jugador importante, de calidad contrastada, con unas cualidades que no tenemos en los otros delanteros, así que seguro que va a aportar mucho durante la temporada

-¿Confía e la llegada de Capoue después de que haya activado el transfer request?

No sé, ya hemos hablado de eso en las últimas conferencias. No sé lo que va a pasar, no estoy al tanto de las negociaciones actualmente. Para ser sincero, la confianza la sigo teniendo y la tendré hasta el último día, veremos... Bastante tengo con estar centrado en una semana con tres compromisos importantes. Estoy centrado en sacar el mejor rendimiento a esta plantilla. Prefiero no individualizar en nombres sobre jugadores que no están aquí, esas no son preguntas para mí, sino para otra persona

-¿Cómo ve anímicamente a la plantilla? ¿Estaría mejor con la llegada de fichajes que la refuercen?

Creo que de ánimo están bien, los veo entrenar y competir, están bien de ánimo. Pero no hay duda, por otro lado, de que todavía nos vamos a sentir todos mejor de vernos con más opciones y con posibilidad de competir mejor. Nos ayudará a crecer como equipo, sería bueno para el equipo y para la mejora que supondrá a los que están. Hoy nos ocupa el próximo partido yo, los veo con una ilusión de tremenda de ganar al Huesca en casa

-¿A Hugo Guillamón, que puede ser titular en defensa, y al resto de los jóvenes cómo los está viendo en este inicio donde tienen una responsabilidad importante?

¡Son muchos, eh! Todos los jóvenes están aportando, los que han tenido minutos creo que lo están haciendo bien. Dar la oportunidad a los jóvenes conlleva un proceso de aprendizaje, y tienen que haber errores, partidos mejores y peores, pero me gustaría dar valor a todo los que están haciendo los jóvenes. Hasta ahora, Hugo no ha disputado minutos. La situación de la plantilla es de falta de efectivos y se abren las opciones en defensa, aunque que no haya jugado antes no quiere decir que él trabajase mal o que solo por circunstancias merezca jugar. Merecimientos, Hugo los ha hecho siempre, está donde está fruto de su trabajo, ha hecho buenos partidos, estuvo con la sub-21 y nosotros lo valoramos, aún así entiendo que cuando uno no recoge minutos de juego parece que no se valora su trabajo, pero yo siempre lo he hecho

-A menos de dos semanas, el Valencia sigue sin un solo fichaje. ¿Cómo se siente usted? ¿Engañado, defraudado, insatisfecho...?

Satisfecho no puedo estar desde el punto de vista que se han ido los que se han ido y no ha venido ninguno. Pero también tengo la esperanza de que en el tiempo que queda puedan incorporarse jugadores. No estoy al tanto del día a día de las negociaciones, puedo saber que hay alguna opción, pero en este tiempo hubo muchas circunstancias y opciones que al final no han terminado en nada. No estoy en el día a día, referente al jugador por el que me preguntasteis (Capoue), no sé cómo está, si se está hablando con otros, o tiene más opciones, sinceramente no lo sé... Prefiero estar centrado con los que hay y centrarme en lo mío, y al final de mercado veremos

-Errores arbitrales en Vigo

Más allá de comentarios, estoy, más o menos, de acuerdo en que las decisiones del VAR nos pudieron perjudicar; el análisis que debemos hacer es el propio. En el que tenemos control y opción de mejora. Debemos mejorar a nivel defensivo, no sólo fueron los goles, no hay que conceder esas llegadas y tantas oportunidades a los rivales. También hay margen de mejora en otros muchos aspectos, el juego, la fluidez, el ataque, etc. Y para eso estamos con el ánimo que el equipo tiene... Más allá del momento de mercado, lo veo bien al equipo, trabaja con confianza en el día a día y afronta los partidos como un equipo, todos a una. Eso me hace confiar en que habrá buenos resultados

-No le preguntaré por futuribles. Respecto a la portería, ¿ha tenido alguna indicación del club referente a la no salida de Jasper Cillessen?

A día de hoy lo que sé es que no hay salidas, que van a seguir conmigo todos los jugadores. Como dije con las entradas, no estoy tampoco en el día a día con las salidas. No sé qué comunicaciones tiene el responsable de entradas y salidas. Para no especular, no lo sé, prefiero estar a lo mío

-Después de lo visto en Vigo, ¿han aclarado los lanzadores de faltas directas y penaltis?

Hemos hablado sobre ello, lo que me preocupa es que realmente tengamos esa comunicación entre miembros de un equipo que estamos mil horas conviviendo, haciendo mil cosas diferentes. Y que tengamos que comprender que uno puede ser mejor lanzador de una falta directa que otro, y entre ellos se pueden entender. Hay una serie de lanzadores. No necesito designar un lanzador para una falta un poquito más a la izquierda o un poquito más a la derecha. Los hay específicos para córners, faltas laterales y movimientos para diferentes partidos. Las opciones de faltas y penaltis se reducen a dos o tres jugadores y seguirá siendo así

-Preocupación por errores en la salida de balón en los comienzos de los partidos

Estoy de acuerdo en la apreciación. Es algo que tenemos que corregir, en la pretemporada también empezamos perdiendo algún partido por ello y luego fuimos capaces de darles la vuelta. Más allá del resultado, analizando el juego en esos momentos de pérdidas en el inicio, no solo nos pasó en el gol, una de las primeras opciones vino de una situación de pérdida en un pase en el pivote, que dio un tiro de fuera del área a Denis Suárez. Son situaciones peligrosas. Preparamos los inicios, con el Huesca, que tiene esa variante de presionarnos arriba, también hemos ensayado inicios diferentes para no conceder a los rivales tras pérdidas en esas zonas del campo. No sólo hay que evitar combinar en ciertas zonas, sino tratar de hacerlo mejor, enriqueciéndonos en el juego en corto y en largo. Hay que seguir mejorando lo que se hace mal y fortaleciendo opciones para cada momento de los partidos

-¿A finales de julio habría aceptado firmar por el Valencia CF sabiendo que a finales de septiembre no tendría un solo fichaje y las bajas tan importantes que ha habido en estos dos meses? Conteste, por favor, con la mano en el corazón.

No me voy a poner la mano en el corazón, pero sí te digo que para mí es un orgullo ser entrenador del Valencia, de esta institución. Con mi trabajo voy a tratar de ayudar en la medida de lo posible a alcanzar los mejores resultados y objetivos. Tengo jugadores de gran nivel y valoro poder convivir con jugadores internacionales. Y todo es mejorable, estamos en un momento en que la plantilla debe ser mejorable para competir por metas acordes a lo que, para mí, es y debe ser el Valencia CF. Todos los clubes que he entrenado son grandes, para mí, desde el momento en que alguien muestra confianza en mí, valoro convivir en entornos que me han hecho mejorar. El Valencia es otro paso en mi carrera, tiene más títulos que otros de los clubes en los que he estado. Pero la grandeza de un club no solo está en la historia y en el pasado, sino en las personas que lo conforman. Las que están me demuestran, y van a hacer que yo esté orgulloso de estar donde estoy con la esperanza de una plantilla que nos permita competir mejor

-Lesionados y posibles rotaciones

Algunos de los que están en recuperación pronto pueden ayudarnos. Creo que vamos a tener para este partido los mismos con alguna aportación para ayudar en minutos, pero poco más, desde ahí, desde esos 23-24, tenemos que confeccionar los próximos onces de los tres partidos que vienen y los jugadores a utilizar. Tres partidos en los que para determinados jugadores es interesante rotar y poder meter frescura en el siguiente partido que se jugará pronto. Sí que valoro la rotación para que haya jugadores frescos con los que competir mejor

-¿Le molesta ser el portavoz principal, más allá de algún comunicado y la aparición esporádica de un consejero, sobre los asuntos de mercado?

La verdad, no me gusta mucho estar hablando sobre este tipo de cosas, prefiero explicar cosas relativas al juego, pero entiendo vuestro interés y trato de dar respuesta a lo que sé. Me guste más o menos, ya manifesté al club mi opinión, quedó clara. De un tiempo a esta parte dejé claro que me quedaba al margen. Cuando comenté lo que comenté en aquella rueda de prensa dejé clara mi posición, lo mejor es centrarme en lo mío y cuando se me quiera consultar algo... pues pasó 11 horas en la Ciudad Deportiva. Estoy abierto a dar mi opinión y ayudar en lo que se crea oportuno. Mi trabajo en esta situación es tratar de sacar rendimiento a los jugadores que tengo

-¿Cuántos jugadores cree que hacen falta al equipo para ser más competitivo? ¿Cuántos cree que van a venir al final?

No sé cuántos van a venir, sinceramente... Cuando analizamos la situación había una serie de posiciones en las que era indispensable traer jugadores, no debo ir más allá... El club ya lo sabe y se trabaja en ello desde hace mucho tiempo. Espero que se pueda concretar en próximos días. El proceso está resultando lento, hemos competido en dos partidos de Liga... y la próxima semana se jugarán tres partidos. Cuando se cierre el mercado serán cinco. A mí, como entrenador, me gustaría tener opciones mejores y cuanto antes posible. No puedo concretar en posiciones ni demás... es evidente, no os equivocáis cuando dais informaciones. Sabéis de primera mano, sin yo haberla dado, mi opinión sobre jugadores que se necesitan. No procede decirlo ahora

-¿Está trabajando variantes tácticas para fortalecer al equipo atrás?

Pienso sobre ello, y de hecho... Ya en Vigo modificamos la posición de Daniel Wass. Trato de ir buscando alternativas con los que tenemos. El defensivo no es un problema de portero y defensas, es un trabajo de todos, colectivo. Prueba de ello es el gol de Nolito, conduce por el centro por encima de diferentes líneas. Tratamos de dar consistencia de diferentes formas, pensamos sobre ello, lo valoro, trato de tomar decisiones y buscar el mejor equilibrio para la mejora defensiva, generar ocasiones y goles. Hablamos de defensa, y es lógico que se mejore colectivamente en defensa, pero no me gusta señalar que ha sido el gol por este chico de 20 años u otro que no ha tenido experiencia, no es justo ese tipo de análisis

-Trabajos para mejorar

El Huesca es un rival valiente, que no va a venir a encerrarse. Estamos preparados para un partido abierto por momentos porque ellos intentan jugar desde atrás, se estiran y se puede generar intercambio de golpes y posesión. Es un equipo que tiene más balón que el rival en los partidos anteriores, así que puede ser un duelo de toma y daca. Tenemos que saber defender bien cuando nos toque porque tienen presencia en área rival, buenos jugadores, laterales profundos, combinan bien, llegadas de varios jugadores de calidad, buen juego a balón parado y muchos rematadores acumulados, el Huesca competirá bien, estoy seguro... Tenemos que no conceder errores que nos están costando goles sin que el rival haga gran mérito, y no ponerles el partido tan fácil desde el principio. A ver si somos capaces de dominarlo

-¿En qué posición ve mejor a Carlos Soler, un jugador sobre el que siempre se ha generado este debate?

Apenas he podido verlo en el verde, y me gustaría verlo. Paralelamente, tengo que analizar cómo está el equipo, sus necesidades, para ver dónde es más necesaria su aportación. No solo por sus cualidades, sino también por las necesidades. Sabiendo que en banda no es un jugador y que se siente más a gusto en posiciones de dentro, necesito verlo y que él esté en condiciones porque ha pasado por proceso difícil

-¿Ve hoy más cerca a Capoue tras la solicitud del 'transfer request'? ¿Es el jugador con el que habló tratando de ayudar a su fichaje?

Es cierto, como habéis hablado, lo ha pedido, igual que otros jugadores de esa plantilla. Tampoco quiere decir que el Valencia tenga la exclusividad de que vaya venir aquí, con la calidad que tiene, seguro que tendrá sus opciones. Sí hable con algunos jugadores con la finalidad de que pudieran venir, facilitar al club que no encontraba opciones. Di ese paso con el ánimo de ayudar y tener más opciones, pero de un tiempo a esta parte no he hablado con ningún jugador y ya no lo voy a hacer

-¿Cuál es el orden que tiene marcado en la portería?

Confío en todos los que tengo, no me gusta hablar de que este es el uno, el otro el dos y el otro el tres. No me gusta asignar ese orden con los porteros, debo verles trabajar. Juame lo está haciendo bien, a pesar de los temas defensivos. Cuando Jasper esté en condiciones, veremos y tomaremos decisiones. Lo que más me gusta es verles sanos, el problema ya lo tendré yo... el tener que dejar a Cristian sin jugar, a mí, me supone el mismo dolor que con otro jugador

-Valoración sobre Thierry Correia

En los minutos que disputó estuvo bien. Era un momento difícil con el partido abierto, y con las condiciones que tiene creímos que haría lo que hizo, ser más ofensivos, recorrer espacio, tuvo llegadas y buenos centros. Correia aportó dentro de ese momento del partido muy abierto, y en el que sufrimos, por la situación del equipo, las opciones de gol más claras del Celta, un palo... Creímos que nos podía interesar ese modo para empatar. La valoración es positiva

-¿Tiene tres laterales izquierdos, no debería salir uno, por ejemplo, Centelles?

La situación del lateral zurdo... yo haría una valoración global. Igual que he dicho que no contemplo salidas, en el lateral tampoco. No creo que sea bueno que nadie salga, aunque haya a priori tres en esa posición. Hasta que no haya entradas soy partidario de mantener, incluso por una cuestión de número para competir, a todos los disponibles que tengamos. Si son tres laterales, o tres jugadores en otra demarcación, son los que tenemos y los que creo que deben estar. Si aparecen otros jugadores (fichajes), la valoración será distinta. No contemplo variación en cuanto a las salidas en la plantilla.