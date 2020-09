Otro fichaje que se le escapa al Valencia CF

La plantilla del Valencia CF está mucho más debilitada que la temporada pasada. Las salidas de pesos pesados como Parejo, Rodrigo, Coquelin, Garay o Ferran, unido a que no se han producido fichajes hasta la fecha, están tensando a la afición valencianista. Desde fuera del club (y desde dentro), se ve cómo un objetivo de mercado tras otro, van encontrando acomodo en diferentes clubes. Muchos son los jugadores que estarían encantados por jugar como local en Mestalla, pero no todos están dispuestos a esperar hasta los últimos días de mercado un 'ok' de Peter Lim.

Murillo fue uno de los últimos jugadores que estaban cerca de llegar, pero la operación fue frenada en seco y el colombiano regresó a Vigo. Pero hay muchos más ejemplos. El siguiente de la lista es Borja Mayoral, que ahora mismo está más cerca de firmar con la Roma que de ingresar en las filas de Javi Gracia. Según Di Marzio, el exdelantero granota, claro descarte del Real Madrid, habría dado el sí a la entidad de la capital de Italia.

Mayoral era uno de los objetivos del Valencia CF, pero en ningún caso una prioridad, ya que las peticiones principales de Javi Gracia son un central y un mediocentro.