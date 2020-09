Javi Gracia se enfrenta por primera vez a las rotaciones

El Valencia CF está «debilitado» por la salida de jugadores importantes y la falta de fichajes, como así ha reconocido el propio Javi Gracia, y la exigencia del calendario no va a tener piedad. El técnico se enfrenta por primera vez desde su llegada al banquillo a tres partidos en una semana y su idea es hacer cambios para que el equipo compita con garantías el sábado contra el Huesca, el martes frente a la Real Sociedad y el fin de semana ante el Betis con horario por confirmar. La aparición por primera vez en la temporada de las rotaciones pondrá a prueba más que nunca la profundidad de la plantilla. En un Valencia sin refuerzos y con lesiones, las rotaciones lo complican todo más.

Gracia está dispuesto a mover el banquillo como así ha reconocido en sala de prensa: «Creo que vamos a tener para este partido los mismos con alguna aportación (Gameiro) para ayudar en minutos, pero poco más, desde ahí, desde esos 23-24, tenemos que confeccionar los próximos onces de los tres partidos que vienen y los jugadores a utilizar. Son tres partidos en los que para determinados jugadores es interesante rotar y poder meter frescura en el siguiente partido que se jugará pronto. Sí que valoro la rotación para que haya jugadores frescos con los que competir mejor».

El técnico prepara cambios en todas las líneas. El del centro de la defensa es obligado. Hugo Guillamón entra al once titular obligado por las lesiones de Gabriel Paulista y Eliaquim Mangala y reforzado por las últimas palabras del entrenador. «Aunque que no haya jugado no quiere decir que él trabajase mal o que solo por circunstancias merezca jugar. Merecimientos, Hugo los ha hecho siempre, está donde está fruto de su trabajo, ha hecho buenos partidos, estuvo con la sub-21 y nosotros lo valoramos, aún así entiendo que cuando uno no recoge minutos de juego parece que no se valora su trabajo, pero yo siempre lo he hecho», aseguró.

La de Hugo no será la única novedad. Gracia medita realizar cambios en el centro del campo. El técnico medita la posibilidad de desplazar a Daniel Wass al doble pivote y apostar por Thierry Correia en la derecha teniendo en cuenta que el rival es el Huesca en casa. Es un cambio que hizo en los últimos minutos de Balaídos, que le gustó y que podría repetir. «Pienso sobre ello (variantes tácticas para reforzar el equipo), y de hecho... Ya en Vigo modificamos la posición de Daniel Wass. Trato de ir buscando alternativas con los que tenemos».

Además, su valoración del partido de Correia fue «positiva». «En los minutos que disputó estuvo bien. Era un momento difícil con el partido abierto, y con las condiciones que tiene creímos que haría lo que hizo, ser más ofensivos, recorrer espacio, tuvo llegadas y buenos centros. Correia aportó dentro de ese momento del partido muy abierto, y en el que sufrimos, por la situación del equipo, las opciones de gol más claras del Celta, un palo... Creímos que nos podía interesar ese modo para empatar. La valoración es positiva». No se descarta que Manu Vallejo pueda tener su oportunidad en ataque por primera vez como titular. Jason Remeseiro también podría tomar el relevo de Yunus Musah después de dos titularidades consecutivas.