"Satisfecho no estoy, pero confío en que lleguen fichajes hasta el último día"

El técnico del Valencia CF Javi Gracia ha comparecido en la sala de prensa de la ciudad deportiva en la previa del Valencia-Huesca. El navarro ha hablado del mercado de fichajes y de algunos nombres propios como Hugo Guillamón o Kevin Gameiro. Estas fueron sus palabras:

¿Qué partido espera contra el Huesca?

Creo que enfretamos a un buen equipo, un equipo con mucho atrevimiento, con descaro para hacer un gran partido contra el Villarreal incluso con opciones de ganar y un gol anulado, esperamos un equipo atrevido que nos va a exigir, no esperamos un equipo que viene de categoría inferior, está donde está por méritos propios, así que tenemos que mejorar nuestro comportamiento como equipo a nivel defensivo, intentar conceder menos y cada vez tener más opciones de ganar los partidos.

¿Cómo está Gameiro y qué es para ti?

La convocatoria no está confeccionada, pero sí te puedo decir que está entrenando con normalidad y va ser un jugador para el próximo partido y para el futuro importante, es un jugador que tiene calidad contrastada con cualidades que no tenemos en otros delanteros y seguro que va a aportar mucho, tengo mucha confianza en que así sea.

Capoue está haciendo esfuerzos para que llegue. ¿A día de hoy que grado de confianza tiene en que llegue y en que pueda llegar el central?

No sé, ya hemos hablado en las últimas conferencias de prensa, no sé lo que va a pasar, no estoy al tanto de las negociaciones actualmente, la confianza en que lleguen jugadores la sigo teniendo teniendo y la voy a tener hasta el ultima día. Bastante tengo con estar centrado y más con tres compromisos esta semana, con la plantilla que tengo y sacar el mejor rendimiento, pero prefiriría no individualizar en nombres que no están aquí y no sé realmente si van a ser jugadores nuestros, son preguntas para otras personas.

¿La plantilla después de salir jugadores importantes necesita que llegan refuerzos?

La plantilla anímicamente está bien, les veo entrenar y competir y está bien, lo que no hay duda es que reforzando la plantilla nos vamos a sentir todos mejor, de vernos con más opciones de competir mejor, nos va a ayudar a crecer como equipo por las aportaciones de los que vengan y lo que va a suponer de mejora para los que están aquí. Les veo con una ilusión tremnenda de ganar el próximo equipo.

¿Cómo está viendo a Hugo? ¿Lo ve titular? Y al resto de titulares Yunus, Esquerdo..

Son muchos y todos ellos están aportando y los que han tenido minutos lo están haciendo bien, ya valoramos la opciones de apostar por jugadores jóvenes, lleva un proceso de aprendizaje y en ese proceso tiene que haber errorres y partidos mejores y peores y me gustaría dar valor a lo que están haciendo. En el caso del Hugo, es cierto que no ha disputado minutos, la situación actual es de falta de efectivos, el que no haya jugado no es que antes trabajara mal y ahora solo por las cincustancias se merezca jugar, merecimiento ha hecho siempre fruto de un buen trabajo, ha hecho un partido bueno con la sub 21, lo valoramos, pero cuando uno no recoge los minutos parece que no se le valore pero yo siempre lo he hecho.

Dice que no está al tanto de los fichajes... ¿Cuál es su estado por la falta de fichajes engañado, decepcionado, expectante, satisfecho?

Satisfecho no puedo estar por los jugadores que se han ido y no ha venido ninguno, pero tengo la esperanza y confianza en el tiempo que queda se incorporen jugadores. No estoy al tanto del día a día de las negociaciones, puedo saber que hay opciones pero en este tiempo se han dado circunstancias que no han terminado en nada, no sé cómo están, si va a tener más opciones, si están hablando con otros, prefiero estar centrado y al final del mercado veremos qué plantilla tenemos, ahora prefiero centrarme en lo mío.