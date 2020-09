La respuesta a la derrota de Vigo: 'Ganar, ganar y fichar'

Lo que queda del Valencia CF está obligado a ganar al Huesca esta tarde en Mestalla. Ni la salida de jugadores importantes, ni la falta de fichajes, ni los desajustes en defensa, ni las injusticias del VAR son excusa. Contra un recién ascendido a primera división y jugando en el viejo coliseo hay que «ganar sí o sí». Con ese nivel de exigencia afronta el equipo la tercera jornada de LaLiga.

La consigna es levantarse de la derrota de Balaídos cuanto antes y empezar a hacerse fuertes en Mestalla esta temporada. La victoria contra el Levante en el Derbi es el camino a seguir. El vestuario se ha mentalizado de la necesidad de sacar adelante el partido con lo que hay y dar un paso adelante como equipo. Un triunfo sería el mejor escenario para afrontar una semana importante en el campo -Real Sociedad y Betis- y decisiva en los despachos. Javi Gracia y sus jugadores quieren crecer a partir de la semana que viene con la llegada de los refuerzos... y con seis puntos en el bolsillo. Lo tiene claro. Primero hay que ganar y después fichar.

Para ganar, eso sí, será necesario espantar los fantasmas del pasado y corregir los problemas defensivos que condenaron al equipo en Vigo. El primer objetivo es ganar. El segundo, recuperar consistencia y seguridad atrás y si es con una portería a cero que refuerce al grupo mejor que mejor. Gracia y sus jugadores la necesitan. «Nuestro trabajo será el de intentar mejorar el comportamiento como equipo en defensa, conceder menos y, a partir de ahí, cada vez tener más opciones de ganar los partidos. Debemos mejorar a nivel defensivo, no sólo fueron los goles, no hay que conceder esas llegadas y tantas oportunidades a los rivales. Tenemos que no conceder errores que nos están costando goles sin que el rival haga gran mérito, y no ponerles el partido tan fácil desde el principio. También hay margen de mejora en otros muchos aspectos, el juego, la fluidez, el ataque, etc», asume el técnico. Muchas son las facetas del juego a corregir, pero siempre es mejor aprender en la victoria que en la derrota. Vigo confirmó que el equipo quiere, pero se sembraron dudas.

Otro de los aspectos del juego que ha trabajado el equipo ha sido la salida de balón. La entrada de Hugo Guillamón en defensa por las bajas por lesión de Gabriel Paulista y Eliaquim Mangala puede ser una ayuda para el equipo. «Es algo que tenemos que corregir. Son situaciones peligrosas. Preparamos los inicios, con el Huesca, que tiene esa variante de presionarnos arriba, también hemos ensayado inicios diferentes para no conceder a los rivales tras pérdidas en esas zonas del campo. No sólo hay que evitar combinar en ciertas zonas, sino tratar de hacerlo mejor, enriqueciéndonos en el juego en corto y en largo. Hay que seguir mejorando lo que se hace mal», explicaba.

El equipo llega golpeado por los errores de Vigo. Los de la defensa y los del VAR. A pesar de ello, Gracia prefiere pasar página y no perder energía. «Estoy más o menos de acuerdo en que las decisiones del VAR nos pudieron perjudicar; pero el análisis que debemos hacer es el propio. En el que tenemos control y opción de mejora». Dirige el partido Munuera Montero y lo que quizás no sepa Gracia es con él empezó todo. Desde las manos de Cucurella no pisa Mestalla. También habrá que estar atento al árbitro.

El Huesca de Rafa Mir y Eugeni Valderrama llega a Mestalla con la etiqueta de recién ascendido, pero Gracia avisa. Hicieron un gran partido contra el Villarreal en su debut (1-1) y darán guerra en Mestalla. «Nos enfrentamos a un buen equipo, con atrevimiento y descaro suficiente para haber hecho un gran partido contra el Villarreal, donde tuvo opciones de ganar. El Huesca nos va a exigir». Contra el rival, contra la falta de fichajes, contra los lesionados, contra los árbitros. El Valencia juega hoy contra todos. Hasta contra sí mismo. No queda otra. Hay que ganar, ganar y... fichar.