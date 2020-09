"El centro del campo es ida y vuelta, exige un ritmo alto"

No debutó con el Valencia CF, pero sí disfrutó de dos pretemporadas y fue uno de los pilares del filial 2016/17, que se quedó a las puertas del ascenso con Curro Torres. "Fue espectacular", recuerda. Centrocampista de clase, ha tenido que luchar para vivir el sueño de jugar en Primera, vía ascenso en Huesca. Hoy, volverá a pisar Mestalla, donde se celebró la final-ida del playoff ante el Albacete. Con 26 años, Eugeni Valderrama lo tiene claro, reivindica el nivel de la categoría de plata y el buen trabajo que está haciendo el club altoaragonés: "Vamos a salir con la misma personalidad y hambre que teníamos en Segunda. Creo que eso es lo que nos ha hecho llegar hasta Primera y creo que eso no lo vamos a perder".

¿Qué tal? ¿Todo bien?

Sí, sí... Todo bien, con ganas de que llegue el partido.

En la primera jornada sacasteis un empate en Villarreal, pero luego el Cádiz, que es duro, os sacó los tres puntos en casa. ¿Qué Huesca se va a encontrar el Valencia?

Así es. Nos vamos a encontrar un Huesca que tiene las ideas muy claras. Sabemos como tenemos que jugar, conocemos nuestras armas para hacer daño al rival y vamos a intentar sacar los tres puntos en un estadio que es muy complicado.

¿Cuál es el balance? ¿Qué reflexion interna habéis hecho?

Hicimos las cosas muy bien en Villarreal, trabajamos muy bien. Contra el Cádiz nos faltó algo más de rapidez a la hora de circular el balón. A lo mejor, un poquito más de agresividad a la hora de atacar. Vamos a intentar que las cosas que no salieron vuelvan a salir.

En Primera vamos a ver ese a Huesca dominante de la temporada pasada o Míchel está retocando cosas para adaptar y competir ante el cambio de categoría.

Vamos a salir con la misma personalidad y hambre que teníamos en Segunda. Creo que eso es lo que nos ha hecho llegar hasta Primera y creo que eso no lo vamos a perder. El equipo está entrenando muy bien y creo que podemos hacer un gran partido.

Y en tu caso, ¿qué tal el salto?

La verdad, ya tenía ganas de llegar a Primera División. He trabajado mucho; es un sueño. Y ahora toca seguir con ese trabajo para continuar teniendo minutos y disfrutar también de ellos.

Jugador de calidad, los fijos del Mestalla seguro que te recuerdan, pero lo has tenido que pelear.

He tenido que trabajar mucho. Me ha costado mucho llegar hasta aquí, no ha sido fácil mi trayectoria y creo que ahora soy un jugador maduro, que tengo las cosas muy claras. Tengo claro como se tiene que jugar. Creo que eso me ha hecho llegar hasta aquí.

¿Qué Eugeni se va a encontrar el Valencia y su afición? ¿En qué has mejorado en estos años?

En ser más regular, en ser más dinámico. Creo que la regularidad en un jugador lo es todo. En eso he mejorado; no hacer un partido bien y dos mal. Ahora tengo una regularidad dentro del campo y eso es lo que me ha hecho mejorar.

Se está viendo hacia donde va el fútbol, pero para el futbolista, sobre todo para los centrocampistas, es fundamental la 'intensidad'.

El centro del campo es mucha ida y vuelta, tienes que tener un ritmo muy alto de juego, un físico que también te ayude a llegar a balones, que te ayude a recuperarlos, lo mismo a la hora de jugar; necesitas estar bien, que el equipo pueda contactar contigo y puedas circular el balón.

Eso también se siente en tu juego. Lo ideal para ti parecía un centro del campo a tres, como interior creativo, pero estás jugando en la base.

Sí... La realidad es que me siento cómodo en cualquier posición del centro del campo. Al final es bueno. Me adapto a donde tengo que jugar. En ese sentido, creo que el aspecto defensivo era lo que más me faltaba y en eso estoy progresando.

Tienes competencia y compañeros de mucha experiencia ahí: Pedro Mosquera, Mikel Rico...

La verdad es que es un privilegio entrenar con ellos. Son muy buenos profesionales, me ayudan en todo. Es todo muy fácil con ellos.

Lorca, Cádiz, Albacete y un peldaño más, Huesca, campeón de Segunda. Todo pasos pensados desde que saliste del Valencia.

Salí del Valencia al Lorca, allí a mitad de temporada tuve que ir al Cádiz y luego la cesión al Albacete, que me hizo madurar mucho, crecer como futbolista. El paso a Huesca me ha llevado hasta Primera.

Ocho goles y cuatro asistencias en Albacete, jugando promoción.

Albacete fue un año muy bueno, un año para aprender, para crecer; mejoré ese aspecto goleador. Creo que es uno de mis puntos fuertes. A ver este año en Primera.

¿Qué recuerdas de tu etapa aquí? ¿Con qué te quedas?

Me quedó con todo lo que viví en el Valencia; las dos pretemporadas con el primer equipo, me quedará siempre en el recuerdo por los grandes jugadores que había. Y luego, la temporada con el filial, creo que fue espectacular, nos quedamos a las puertas del ascenso, creo que fue algo que no se va a olvidar nunca.

¿Crees que si te hubiese tocado vivir una situación similar a la actual hubieras tenido opciones de primer equipo?

No sé... tampoco me paro a pensar lo que podría haber pasado y lo que no. Estoy a gusto aquí, estoy muy feliz en Huesca y quiero disfrutar de esta temporada.

Se ha abierto un contexto de oportunidad para los jóvenes que quizá hubiera servido para abrir la puerta a varios chicos de su filial.

Creo que es bueno que los jugadores que vienen de abajo tengan oportunidades y no estén obligados a salir siempre fuera. También sirve para que crezcan.

¿Esperabas que de aquel Mestalla llegasen más al primer equipo?

El año que estuve yo había muy buenos jugadores. Se puede ver... casi todos están en Primera o en Segunda. Eso es por algo. Había una gran plantilla, algunos jugadores espectaculares.

Rafa Mir está contigo en Huesca, están Sivera, Nacho Vidal, Lato... que sí están aquí en primer equipo.

La verdad es que sí... Jordi está en el Castellón; Ayala, Nacho Gil y Quim en Cartagena, Fran Villalba está en el Almería, Javi Jiménez está en el Albacete. Creo que estamos en buenos sitios.

Con perspectiva, es un éxito.

Claro, nos quedamos a las puertas de Segunda.

¿Qué Valencia esperas?

Espero un Valencia que en casa es fuerte, que siempre es un rival muy complicado; un club de los mejores de Primera y creo que van a salir con todas las ganas de ganar.

Desde la distancia, cómo se ve todo lo que está pasando aquí.

No lo sigo al detalle... el club está cambiando, la situación no es la que era antes, pero el Valencia siempre es el Valencia, siempre es un club importante y eso no va a cambiar nunca.

Con un par de refuerzos, puede dar ese salto competitivo.

Está siendo un Valencia competitivo y creo que se ve. Nos ponemos a ver lo que tiene y son jugadores muy buenos. A lo mejor el club no está en su mejor momento, pero ya te digo: el Valencia tiene una gran plantilla.

¿Dónde os veis?

Sinceramente, nosotros nos vemos con ganas de sacar los tres puntos en Mestalla, luego, a por el siguiente partido entre semana y así. Hay que ir partido a partido y disfrutar de cada momento.

Objetivos a corto plazo.

Si, eso es lo más importante.

El Huesca aspira a equipo revelación, si se salva, ¿creéis que se puede estar ahí?

Por supuesto. Nos hemos ganado el privilegio de estar en Primera, ahora no queremos salir de aquí, queremos disfrutar y queremos hacer un gran año.

Buena mezcla: gente que ya vivió esa primera experiencia en la categoría, gente con trayectoria, gente experta, gente joven.

Hay un gran equipo, también con futbolistas como yo, que tenemos mucho hambre y ganas de disfrutar de Primera. Hemos mantenido el grupo, que es una gran familia, y creo que eso nos ayudará a mantener una buena dinámica.

Va a ser un reto muy potente para los recién ascendidos, el Cádiz también tiene una personalidad muy definida; el Elche es más incónita... pero vuestro punto fuerte son esos que comentas.

Tenemos muy claro como tenemos que hacer las cosas, tenemos claras las ideas del entrenador, estamos con él a muerte y creo que eso se nota en el campo. Necesitamos disfrutar el momento y seguir creciendo todos juntos.

Mejor con balón o mejor sin balón... para correr, como en Vila-real.

Nosotros estamos muy cómodos con balón y creo que lo hemos demostrado, somos muy buenos. En el partido ante el Cádiz, a lo mejor, no salieron las cosas bien, pero seguiremos con nuestra idea, con nuestra personalidad e iremos a tope a todos los campos a sacar los tres puntos.

¿Coincidiste con Manu Vallejo en Cádiz o todavía estaba en el 'B'?

Estaba en el filial. Mi año en Albacete es el que a Manu le va bien.

Hay mucho y bueno en Segunda.

La verdad es que en Segunda División hay muy buenos jugadores. A Manu ya se le veía que tenía algo diferente arriba, se notaba que tenía muchas cosas.

Parece que siempre vale más el jugador 'X' que viene de una liga 'B'.

Te entiendo perfectamente, a veces, no se mira mucho lo que tenemos aquí... aunque es algo que lleva pasando tiempo ya.

Lo mejor del fútbol español es eso: siempre encuentras talento, incluso en Segunda B.

Tenemos el ejemplo del Granada. El Granada tampoco cambio mucho su equipo y mira...

Es una buena referencia.

Está claro. Como tiene que ser, hay algún fichaje que te mejora la plantilla, es lógico, pero la base del Granada es la misma de Segunda y terminaron en Europa. Se nota cuando las cosas se hacen bien.

Esa es la sensación que transmite el Huesca.

Estamos en esa línea, manteniendo buena parte de la plantilla del año pasado y con fichajes que van a ayudarnos, que aportarán calidad y más experiencia.

Todo ajustado a un nivel, pero creciendo con sentido, como ha hecho el Eibar, dejando a grandes capitales fuera del circuito principal del fútbol español.

El Huesca es un gran club, está trabajando y haciendo las cosas bien. El año pasado fuimos una familia, ascendimos y ahora se están intentando hacer las cosas para que sea un gran año.