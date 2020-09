El entrenador del Valencia CF, Javi Gracia, mostró su decepción por el empate a un gol con el Huesca que supone la pérdida de los primeros puntos del coliseo de Mestalla en esta Liga 20/21. El técnico navarro, además, apeló a la autocrítica y no quiso escudarse en la carencia absoluta de fichajes a lo largo de todo el mercado de verano, pese a las bajas de seis futbolistas. Gracia considera que hay "mucho trabajo" por delante en busca de "la identidad" de su Valencia.

Estas son todas las palabras de Javi Gracia tras el partido, primero en los micrófonos de Movistar Plus y, posteriormente, en la sala de prensa del estadio valencianista:

-Kevin Gameiro se ha referido hace unos instantes a falta de ganas como motivo por el que no se ha dado una mejor imagen ante el Huesca

Creo que no hay que centrar lo que dice en un idioma que no domina, creo que ni al equipo ni a Kevin especialmente le faltaron ganas o actitud. Lo cierto es que no hemos encontrado la manera, incluso, hicimos el gol a balón parado. Sumamos un punto que sabe a poco, aunque estando como estamos ahora mismo tenemos que darle valor a cada punto

-¿Es evidente la falta de refuerzos?

No me parece día ni momento para decir eso. Tenemos que ser autocríticos. Hoy no hemos dejado de ganar por falta de refuerzos, sino porque hemos jugado mal

-¿Qué es lo que tiene que mejorar este Valencia?

Tenemos trabajo, la verdad, tenemos trabajo...

-El entrenador del Huesca ha destacado la presencia y el dominio de la pelota del Huesca para hablar de merecimientos para la victoria

Más allá de las estadísticas, es evidente que no ha sido un buen partido por nuestra parte. El rival ha estado mejor, sin embargo, nos pusimos por delante sin haber empezado bien. Sabiendo que hemos sido peores, hubo momentos en los que el equipo ha mostrado impulsos intentando marcar el segundo y ganar. No hemos sido capaces y nos llevamos un punto que, dado el partido, no quiero decir que es bueno, pero habrá que valorarlo porque el Huesca fue mejor. No ha sido un buen partido

-Otro inicio de partido malo, como contra Levante y Celta...

Hoy creo que sufrimos menos espesura, pero sí nos ha superado el Huesca a través de la posesión. Intentamos estar ordenados, replegados; quisimos la posesión de la pelota pero no nos encontramos cómodos con ello. El estar replegados no nos ha llevado a tener el control del partido

-¿Cómo está anímicamente? Hoy se le ha visto menos enérgico en el banquillo. ¿Quizá, se siente más desgastado por lo vivido en el mercado?

Más allá de mi situación personal, estoy un poco disgustado con el partido y por que son tres partidos en los que hemos ganado, perdido y empatado, pero me gustaría ser crítico con las sensaciones. Más allá de si hay muchas o menos salidas, tenemos muchas cosas que mejorar. No sé si me he mostrado enérgico o no, yo me he visto como siempre, con más ilusión que nunca por sumar tres puntos. No ha podido ser, no ha sido por falta de interés ni compromiso y lo vamos a volver a tener en los próximos partidos

-Gameiro ha dicho tras el partido que se ha estado mal por falta de "ganas" y "frescura". Es llamativo que no coincida con su discurso

Yo creo que el valorar las palabras de un jugador que, aunque sabe hablar bien, no se ha manifestado en su lengua materna, no es positivo... no es positivo buscar ese enfrentamiento. No han faltado ganas, creo que habrá querido decir que han faltado muchas cosas. Yo estoy convencido de que a él ni a sus compañeros les han faltado ganas. Estoy de acuerdo en que no hemos estado bien y hay que trabajar, pero por falta de ganas no es. Además, el rato que ha salido Kevin ha estado con una actitud muy buena. Ha estado bien, ofreciendo soluciones, desmarques a la espalda de los defensas, dando opciones al equipo y sacrificándose en defensa como el resto. No creo que discrepemos respecto a eso con los jugadores

-Con máximo respeto a todos los equipos, el Valencia CF no ha sido mejor que ninguno de sus tres rivales de la zona media-baja. Hoy, por ejemplo, pese a ir ganando no supo capitalizar su ventaja ante el Huesca en Mestalla.

Si supiera el porqué, trabajamos sobre ello con la aspiración de mejorar. No te quito razón. No hemos estado mejor que los rivales. Ni siquiera en el partido que ganamos contra el Levante. Nos falta trabajo, tiempo para superar las adversidades y crecer como equipo. Creo que en este momento, no solo jugamos contra los rivales, sino que también lo hacemos contra nosotros mismos en el sentido de búsqueda de una identidad, confianza para adquirir... A ver si con el paso de los entrenamientos y los partidos damos mejor imagen compitiendo para estar más cerca de buenos resultados