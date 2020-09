El entrenador del Valencia CF, Javi Gracia, mostró su decepción por el empate a un gol con el Huesca que supone la pérdida de los primeros puntos del coliseo de Mestalla en esta Liga 20/21. El técnico navarro, además, apeló a la autocrítica y no quiso escudarse en la carencia absoluta de fichajes a lo largo de todo el mercado de verano, pese a las bajas de seis futbolistas. Gracia considera que hay "mucho trabajo" por delante en busca de "la identidad" de su Valencia.

Estas son las primeras palabras de Javi Gracia tras el partido en los micrófonos de Movistar Plus.

-Kevin Gameiro se ha referido hace unos instantes a falta de ganas como motivo por el que no se ha dado una mejor imagen ante el Huesca

Creo que no hay que centrar lo que dice en un idioma que no domina, creo que ni al equipo ni a Kevin especialmente le faltaron ganas o actitud. Lo cierto es que no hemos encontrado la manera, incluso, hicimos el gol a balón parado. Sumamos un punto que sabe a poco, aunque estando como estamos ahora mismo tenemos que darle valor a cada punto

-¿Es evidente la falta de refuerzos?

No me parece día ni momento para decir eso. Tenemos que ser autocríticos. Hoy no hemos dejado de ganar por falta de refuerzos, sino porque hemos jugado mal

-¿Qué es lo que tiene que mejorar este Valencia?

Tenemos trabajo, la verdad, tenemos trabajo...