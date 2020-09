Adiós al sueño de Otamendi

El sueño de Nicolás Otamendi de regresar al Valencia CF para terminar aquí su carrera en Europa y el objetivo de Peter Lim de recuperar al 'General' se desvanecen al mismo tiempo. El futbolista argentino está muy cerca de dejar el Manchester City después de cinco años para firmar por el Benfica, dentro de la operación de traspaso del joven central Rúben Dias a los citizens.

Otamendi, que fue traspasado por el Valencia al City a cambio de 45 millones en el verano de 2015, ha intentado hacer valer hasta el final su deseo de volver a Mestalla en el caso de abandonar la Premier League, una opción que no ha sido posible por el hecho de que el argentino no tiene pasaporte comunitario. El Valencia tiene cubiertas sus tres plazas con Maxi Gómez, Gabriel y Kang In Lee. La salida de cualquiera de estos tres futbolistas de la plantilla está ahora mismo descartada.

Más allá del pasaporte, siempre fue un fichaje complicado por las limitaciones económicas que sufre este verano el Valencia CF. Además de una ficha importante, el club inglés siempre exigió una cantidad por el traspaso. Aunque el máximo accionista estaba dispuesto a encontrar la fórmula, desde hace días el futbolista empezó a valorar ya otras opciones. Ahora, a pocos días ya del cierre de mercado, el plan del City es que Nico Otamendi entre en el negocio tratando de abaratar los 55 millones de euros en los que el Benfica ha tasado a Rúben Dias, el internacional luso de 23 años.

El entrenador del Benfica, Jorge Jesus, admitió anoche la negociación existente entre el Manchester City y el club lisboeta para el traspaso del central Rúben Dias a los citizens. Después de la victoria por dos goles a cero de los benfiquistas sobre el Moreirense, Jorge Jesus respondió así a la posibilidad de la venta con trueque incluido: «Rúben ha justificado en Portugal su valor como defensor. Pep (Guardiola) no debe ser tonto... Otamendi puede formar parte del trato, sí. Si pudiera elegir, quiero a Rúben. Pero si tengo que tener a Otamendi, por supuesto que nos gusta. Ha sido titular en el City y con Argentina».

El General, de 32 años y con contrato hasta 2022, está en las negociaciones como parte de la operación por el traspaso del jugador del Benfica, valorado en 55 millones de euros. El acuerdo se cerraría en 40 millones más el pase de Otamendi, que firmará con el club de la capital portuguesa por tres temporadas.