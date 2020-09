Cinco centrales sobre la mesa del Valencia CF

Javi Gracia está centrado en entrenar, esperando acontecimientos, al margen del trabajo de mercado, abierto a ayudar y a disposición del club... si alguien le pide opinión. Con Corona habla todos los días, pero ahora tiene el foco en dos jornadas tremendas, ante Real Sociedad y Betis. Las partes afrontan un momento de alta tensión. El responsable de la sección fútbol es quien está metido en la pelea del mercado, en una recta final donde espera ayudar a mejorar la plantilla. Corona lleva meses trabajando en esa dirección, al servicio del club; primero de la mano de César Sánchez y Albert Celades, después al lado de Javi Gracia. Las dificultades económicas también han triturado y modificando la planificación. Pese a las limitaciones, ha presentado cuatro nombres para apuntalar el eje de la defensa, una de las dos posiciones prioritarias: Juan Foyth (Tottenham), Daniele Rugani (Juventus), Adama Soumaoro (Lille) y Alexander Djiku (Estrasburgo). Los cuatro complementarían la apuesta por Diogo Leite.

Oportunidades cultivadas y maniobras que llevan (mucho) tiempo cocinándose, todos derivados del trabajo de secretaría técnica de Corona, también de recomendaciones. Todos están vistos y estudiados; se conocen las condiciones y cuadran, condistintos matices. La lista advierte una línea, con la variante de Soumaoro: más veterano (28 años), más limitado, pero con el extra de la capacidad para intimidar por peso y potencia. Rugani, Foyth y Leite son centrales estilosos. El italiano cautivó a la Juve en el Empoli, pero no se ha asentado como alternativa o sucesor de Bonucci. De Ligt es otro nivel y Demiral también le ha adelantado en la rotación por agresividad y solidez. Tiene percha, pero se ha quedado corto para la Juve. Leite tiene el plus de la zurda y una materia prima de primer nivel. Las dudas son otras vinculadas con el exceso de presión y la madurez. Foyth es otro diamante por pulir; no tiene cuerpo Premier, pero sale de maravilla con el balón y puede ser un estupendo lateral. Djiku (26 años) también puede ser cuatro y dos. El franco-ghanés está en plenitud, tiene el espíritu, la energía, la intensidad en la marca, base técnica. Gracia lo tiene claro a estas alturas: «No vamos a hacer ascos a que lleguen refuerzos en el último día y en el último minuto si ayudan a mejorar».