Javi Gracia habla de su relación con Anil Murthy

El técnico del Valencia CF Javi Gracia ha comparecido este mediodía en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Paterna con motivo de la previa del partido de LaLiga contra la Real Sociedad que se dispurará este martes (19:00) en el Real Arena. El navarro ha repasado la actualidad del club, incluido el mercado de fichajes que finaliza el próximo 5 de octubre. Queda una semana para que se cierre el plazo y el equipo sigue sin refuerzos. Estas han sido sus palabras:

¿Qué tiene que cambiar con respecto al partido del Huesca?

Es un partido en casa frente a un rival que debíamos haber tenido más control, con balón y sin balón, con balón no estuvimos fluidos, no generamos dominio y ocasiones de gol que debíamos generar fruto de buenas circulaciones y ser más agresivos con el balón. El gol lo logramos en balón parado y tenemos que seguir, a nivel de juego tenemos que mejorar y defensivamente, a pesar de hacer un gran esfuerzo, seguimos concediendo demasiados tiros que son ocasiones claras para el rival. No es el punto lo que queríamos, pero habría que valorarlo porque no hicimos méritos para más.

Queda una semana para el cierre de mercado. ¿El club le ha transitido novedades?

Preferiría centrarme en el próximo partido y darle la importancia que tiene, la Real es uno de los equipos que mejor juega, es un campo que ha costado, a pesar de todo, no hay muchas novedaDes de fichajes, no tengo novedades, me centro en mi trabajo que bastante trabajo tenemos.

¿Es una utopía exigirle al Valencia la Europa League?

No lo sé, no sé a día de hoy la plantilla que voy a tener y no es justo hacer valoraciones, vamos a ver la plantilla y luego te diré que necsitamos tiempo para ir cómo vamos compitiendo, en estos momentos el análisis que hago es que el año pasado fuimos novenos, en una media de los últimos años entre octavos y novenos, se nos han ido jugadores importantes, no hay fichajes, vamos a ver con la plantilla que tengamos e intentaremos llegar lo más alto posible. No quiero ser Europa League ni Champions, quiero ser el mejor, vamos a ver dónde nos pone la competición.

¿Qué le transmite el director deportivo?

Con Miguel Ángel Corona hablo todos los días porque tenemos el despacho al lado y pasamos muchas horas en Paterna, algunos días comemos juntos, no solo hablamos de la actualidad, hablamos de todo tipo de cosas, él ya sabe mi oinión, yo ya sé su posición y tampoco hay muchos comentarios por su parte de lo que se va a hacer en los próximos días. No sé si está al cien por cien al tanto de todo o no lo está, En esos temas de mercado, espero que me comuniquen las cosas, trato de ayudar, pero estoy un poco al margen.

¿Cómo está el equipo anímicamente y cómo estás tú? Se te vio bajo contra el Huesca...

Es cierto que tenemos que mejor a nivel defensivo, mejorar nuestro trabajo defensivo, en pretemporada fuimos exigentes, hicimos un buen trabajo, con portería a cero y hemos entrado a la competición y ahí hemos bajado el nivel, hemos dado muchas concesiones, hay que ver una mejora de forma colectiva e individual, es un trabajo que tenemos que mejorar con el tiempo, con posibles incorporaciones y con la recuperación de jugadores, no podemos esperar a ganar concediendo tanta ocasión. Yo me encuentro bien, trabajando día a día, con la ilusión de ganar, para que mis jugadores tengan la mayor información posible del rival y de lo que nos vamos a encontrar. Anímicamente estoy bien, con la ilusión de los comienzos, queda mucha liga por delante.

¿Qué echa de menos de Guedes? Le ha cambiado, no está bien...

No me gusta individualizar, cualquier análisis crítico hacia un jugador se lo debo de decir a él, es lógico que haya sustituciones porque hay jugadores que no están a su mejor nivel, necesitamos lo mejor de todos y no le doy más importancia. Guedes como el resto, no estamos en nuestro mejor nivel. Gonçalo pasó por problemas físicos... tenemos todo eso en cuenta para decidir, es un gran jugador y volverá a su mejor nivel.

¿Cómo está Cillessen? ¿Puede entrar en la lista?

Jasper está entrenando con el equipo, viene de una lesión y necesitará tiempo para estar a su mejor nivel, pero ya está entrenando y su disponibilidad va a ser inmediata.

¿Te estás mordiendo la lengua con los fichajes? Porque no has querido incidir...

Yo no me muerdo la lengua, es que no tengo nada que decir. Me insistís, pero no tengo nada que decir. Lo manifesté porque era el momento de dejar las cosas claras y quería estar centrado en lo mío. Me veo en esta situación de tener que hablar, que lo entiendo, pero no me muerdo la lengua, ni me siento mal, sé que es parte de mi trabajo y trato de ser lo más sincero que puedo con la información que tengo. Esa pregunta le corresponde a otra persona, no me corresponde a mí.

¿No crees que hace falta más un generador de fútbol que un pivote defensivo?

Ahora mismo al equipo nos falta bastante cosas, pero no todas ellas son achacables a la falta de jugadores que tienen que venir. Debemos de asumir la responsabilidad que con los jugadores que tenemos tenemos que mejorar nuestro juego ofensivo y tenemos capacidad para hacerlo mejor, más allá de las incorporaciones que vengan.

¿Se ha alejado de los fichajes de motu propio o porque se lo ha dicho la propiedad?

No es algo reciente, antes de la temporada manifesté eso y quería dejar claro cuál era mi trabajo, yo intento ayudar, estar a disposición del club, pasó mucho tiempo en Paterna abierto a colaborar en lo que se me pida, yo ya hice un esfuezo grande para proponer cosas, para dar opciones y viendo la manera de actuar del club no tiene sentido seguir con eso, porque no veo resultados y prefiero dedicarle el tiempo a entrenar y si en algún momento me consultan estoy abierto y a su disposición.

¿No es un riesgo dejar pasar jornadas sin fichajes o bien está lo que bien acaba?

Lo lógico es que cuanto antes se tengan las cosas mejor, más tiempo disfrutamos de los jugadores y más opciones de conseguir buenos resultados, pero las circunstancias son las que son, no está en mi mano, trato de ser exigente conmigo mismo y tratar de mejorar el juego del equipo con la plantilla que tenemos, tenemos que ofrecer una mejor imagen y conseguir los mejores resultados. Cuanto antes se tengan los refuerzos, mejor, pero estamos en la última semana y no vamos a hacer ascos es que lleguen refuerzos en el último día y en el último minuto que ayuden a mejorar el equipo.

¿Se plantea de nuevo poner a Kang In?

Cada partido es diferente, pensábamos que con la situación del rival nos daba opción a venía mejor la presencia de dos delanteros. Manu venía de ayudar con goles y creíamos que era la mejor opción para tener más presencia en el área porque en el partido de Vigo hasta el final no se dieron situaciones de centros con más de un jugador dentro del área. Queríamos esa busca de tener más elementos de ataque. Trataremos de buscar la mejor solución. Kang In es una opción que la valoramos mucho y nos puede ayudar mucho.

¿Cree que es un riesgo que el equipo se le pueda caer? ¿Que tipo de relación tiene con presidente?

Confio cien por cien en que vamos a ir mejorando, ese es mi trabajo. Para eso venimos todos los días y ponemos toda nuestra voluntad en ello, es el comienzo y hay que ser exigente. Ahora tenemos dos equipos que han empezado muy bien la temporada y que van a ser dos piedras importanets para ver en qué nivel estamos. No sé si se va a caer el equipo, trabajaremos para que nos sea así. No sé cuál es la relación típica con un presidente, hable con él hace dos semanas cuando estuve reunido con él y desde entonces lo he visto en el desplazamiento a Vigo en el avión, nada más. No he tenido más contacto con él, pero para hacer mi trabajo de día a día con mi equipo tampoco lo necesito.

¿Qué esperas de la Real Sociedad y qué partido esperas?

La Real es uno de los mejores o el mejor equipo que está jugando, ya no solo por plantilla. Ha incorporado jugadores de calidad y es un equipo hecho, en cuanto a movimiento defensivos y ofensivos, tiene muchas alternativas de juego, un estilo marcado, han hecho una buena base y van mejorando. Va ser un partido muy exigente. Lo primro que tenemos que hacer es ir con una mentalidad exigente de trabajo defensivo, de equilibrar sus virtudes porque nos van a exigir. Y saber sobrepasar esa presión que hacen, hay que salir a los espacios, aprovechar el balón parado... por ahí pueden venir opciones de gol.

¿Cómo está Carlos Soler y en qué rol lo ve?

Está entrenado ya con el equipo en parte, pero todavía va a ser pronto. Vamos a ver si para el siguiente, para el Betis si puede llegar a estar disponible para ayudar algo, no lo sé. De momento, para jugar de inicio no está. Su posición ya lo comenté, al ser un jugador con virtudes que le hacen ser polivalente, vamos a ver cuando se recupere cómo esta la plantilla y si lo podemos ajustar por dentro o por banda entrando por dentro o en un sistema de tres podría ser uno de los interiores y salir por fuera. Sobre todo hay que encontrar el equilibrio en base a los jugadores que tenemos.

Malos precedentes en las visitas al Reale Arena.

Las estadísticas no nos invitan al optimismo y el partido del año pasado tambpo. Son estadísticas y vamos con la ilusión de romperlas. Vamos convencidos de que haciendo las cosas bien, tenemos opciones de llevarnos el partido. Ahora vamos en el papel que nos quieran asignar, conseguir puntos en juego.

¿Por qué el equipo ya no presiona tan alto?

No ha habido ningún cambio premeditado de decir que vamos a dejar de presionar alto. Nuestros planteamientos han seguido siendo agresivos y de recuperar en campo contrario. La mentalidad va a seguir siendo la de recuperar en campo contrario y no tratar de perder en acciones que nos desgasten demasiado.