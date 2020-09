Así de quemado está Gracia: "¿Fichajes? No veo resultado"

"No es que me muerda la lengua, es que no tengo nada que decir. Corresponde a otra persona, no a mi". Es la respuesta de Javi Gracia a la pregunta de si cuenta con refuerzos antes de que acabe el mercado el próximo 5 de octubre. El técnico, en la previa del partido ante la Real Sociedad, cuarta jornada ya de LaLiga, explica su participación en la tarea de reforzar el equipo: "Ahora mismo ayudo y estoy a disposición del Club abierto a colaborar en lo que se me pide. Yo ya hice un esfuerzo grande proponiendo cosas pensando que ese no es mi trabajo. No tiene sentido porque no le veo resultado. Yo entreno y trabajo con el equipo", afirma.

El técnico, además, habla claro sobre cómo está maniobrando el Valencia CF para llegar a esos refuerzos: "Corona y yo pasamos mucho tiempo juntos. Él ya sabe mi opinión, yo sé la suya. Tampoco hay muchos comentarios sobre lo que se va a pasar en los próximos días porque él tampoco está al cien por cien enterado de lo que pasa. Yo di opciones en base a las necesidades del equipo. Visto el funcionamiento del club no quiero perder tiempo en ello porque no veo resultado", aclara.

Pese a todo, Javi Gracia dice que "me encuentro bien, con ilusión para afrontar el próximo partido. Queda mucha Liga por delante".