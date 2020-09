"Este es un buen paso para el crecimiento del equipo"

El entrenador del Valencia CF, Javi Gracia, mostró su felicidad por la trabajada victoria en el Reale Arena de San Sebastián gracias al gol de Maxi Gómez. El navarro quiso reconocer el "compromiso y la ambición" de todos los jugadores de la plantilla "en un momento delicado y frente a un rival muy complicado". Gracia quiso compartir los tres puntos con "todo el mundo que siente, disfruta y sufre" con el equipo.

Esta es la breve rueda de prensa de Javi Gracia en la sala de prensa del Reale Arena tras el triunfo del Valencia sobre la Real Sociedad (0-1):

-Después de días movidos, el Valencia ha logrado una victoria muy importante, y a domicilio, donde no se ganaba desde diciembre.

Ha sido un partido equilibrado, en el que el equipo ha mostrado mucho compromiso, trabajo, mucha ambición y constancia. Si esto no lo haces, contra la Real Sociedad no se es capaz de puntuar. La Real ha estado atascada en su juego fruto de nuestro trabajo defensivo. Todos los jugadores, los que han jugado, como los que no, que han apoyado mucho, merecen reconocimiento.

-¿Va a perseverar con las apuestas de hoy por Wass y Correia?

Correia, igual que todos, merece reconocimiento. Y Daniel en el medio ha tenido una gran aportación con y sin balón. Nos ha dado presencia, seguridad, mantener la pelota sin pérdidas en las transiciones. Podemos destacarlos a todos. A todos los que han jugado, y a los que no, porque han apoyado también. Este es un paso bueno en cuanto a la confianza y al crecimiento del equipo.

-¿Qué porcentaje de mérito tienen Javi Gracia y los jóvenes en este triunfo importante?

La victoria es del Valencia CF, y si me alegro por algo es porque desde dentro de mi responsabilidad quiero ofrecerla a todo el que trabaje en este club o se sienta parte como aficionado, a todo el que sufre y disfruta con él. Porque era un momento delicado, un rival muy complicado y un gran escenario. No sé si hay mejor momento para poder compartir esta victoria, que ha llegado desde el trabajo de todos, jóvenes o más veteranos. Queremos hacerla extensiva para todo el mundo, que la disfrute y vayamos de la mano

-La edad media del once era de 23 años, muy joven. ¿En algunos momentos de los partidos echa menos algún jugador más experimentado que calme a los jóvenes en los momentos de más sufrimiento?

El sufrimiento es parte del juego, y hay que estar preparados para ello. No sé si es por juventud o no, pero a todos, no solo a nosotros, hace falta un buen equilibrio en este tipo de situaciones. Una ayuda no solo para el presente, sino una ayuda para que los jóvenes sean mejores y vivan experiencias protegidos en la experiencia de los más mayores. De todos modos, nos hemos enfrentado a otro equipo con grandes futbolistas jóvenes. Nos medimos dos de las plantillas más jóvenes de la Liga.