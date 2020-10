Álex Blanco, un proyecto de presente en el Valencia CF

El miércoles 30 de septiembre por la mañana debió ser uno de los días más felices para él. La noche anterior y contra todo pronóstico, Javi Gracia le hizo debutar con el Valencia CF en un partido de Liga. Y cuando todo el mundo daba por segura la victoria de la Real Sociedad en Anoeta, va el Valencia CF y gana. Pero esa mañana Álex no la pasó recreándose o recordando su dulce debut, la pasó en casa con su padre. Juntos repasaron el partido entre la Real Sociedad y el Valencia CF. Su padre fue futbolista profesional, Tito, y hasta hace nada director deportivo del Levante UD. Tito y Álex vieron el partido juntos pero no porque se tratara de una cita especial, lo hacen siempre. La temporada pasada que jugó cedido en el Zaragoza, los repasaban a través de zoom, la aplicación que tan famosa se ha hecho entre la ciudadanía debido al confinamiento por el coronavirus. Y a fuerza de revisar con calma cada partido que juega, ha terminado por heredar de su padre un perfeccionismo futbolístico que le ha servido para que el primer paso en la élite como jugador valencianista haya sido positivo.

Álex Blanco hizo lo que le pidió el entrenador. No fue brillante en ataque, pero se dejó el alma en defensa. Tenía que ayudar a Gayà y tanto le ayudó, que el lateral derecho del conjunto donostiarra no sacó ni un centro. Trabajar en defensa y no perder balones comprometidos. En ataque, la orden era ofrecerse buscando las espaldas del rival para salir al espacio.

El camino de un canterano hasta la élite es difícil de prever, nunca se sabe cuándo puede llegar la oportunidad, y a él le ha llegado ahora. Por eso escuchó el consejo de su padre Tito, que cuando llegó al primer equipo del Numancia (99/00) y vio que no tenía oportunidades, se fue cedido al Extremadura en segunda. Regresar a primera le costó tanto, que este verano le dijo a Álex que nada de salir, que si estás en el primer equipo del Valencia CF lo que tienes que hacer es trabajar y esperar una oportunidad. Y con esa mentalidad se mueve entre Maxi y Gayà. Valga como prueba que este verano no ha tenido vacaciones porque jugó la promoción de ascenso a primera con el Zaragoza que se aplazó unas semanas por la problemática entre del coronavirus entre el Deportivo y el Fuenlabrada. Terminó de jugar un día con el Zaragoza y al siguiente ya pasaba las pruebas médicas con el Valencia.

De él se puede decir que ha llegado por la puerta de atrás al primer equipo, de ahí la sorpresa que causó su titularidad ante la Real Sociedad, pero no siempre ha sido así. Al contrario, como canterano ha sido una de las grandes promesas de la cantera del Valencia CF, no en vano, fichó por el Barça primero y le dijo NO al Real Madrid años después. Marchó al conjunto catalán porque siendo cadete de segundo año terminaba contrato y el club de Mestalla no le ofreció renovar. Comenzó a jugar bien y para cuando se la ofrecieron, se había comprometido con el Barça. Allí coincidió con futbolistas de su generación como Carles Aleñá, Cucurella, Carles Pérez. Fue una salida fea de la Academia valencianista que se corrigió con el tiempo porque regresó en su tercer año de juvenil al Sub'18 de Mista. El Levante UD, en una negociación que llevó Quico Catalan porque su padre Tito era el director deportivo granota, le ofreció el filial, pero él apostó a blanquinegro.

Su explosión llegó en el Mestalla. En su primera temporada, la 2017/18, con Lubo Penev en el banquillo y compañeros como Marc Ferris, Sito, Rafa Mir o Fran Villalba y Centelles -sus grandes amigos-, marcó seis goles. Ese año, en 2018, rechazó una oferta firme del Real Madrid. Terminaba contrato y podía firmar libre por cualquier equipo, pero en febrero renovó como valencianista. Al siguiente explotó. Con Miguel Grau en el banquillo del filial, en media temporada marcó cinco goles, dio seis asistencias y provocó dos penaltis. Media segunda división reclamaba su cesión pero dio el salto de Segunda B a Primera y al poco debutó con el Alavés en el Santiago Bernabéu.

La experiencia en Vitoria fue de más a menos pero todavía había equipos que recordaban sus buenas temporadas en el Mestalla. Elche, Almería y Zaragoza pidieron su cesión y optó por el conjunto maño donde no fue titularísimo pero participó en 37 partidos que, dado el nivel de exigencia de la capital aragonesa, le vienen muy bien para el presente. Ahora trata de asentarse en el primer equipo de Javi Gracia pero para ello ha resultado vital la presencia de Miguel Ángel Corona, que fue quien lo quiso fichar para el Almería. Corona lo conoce bien y dadas las circunstancias actuales del Valencia CF, aconsejó que sea uno más a las órdenes de Gracia.

El tiempo dirá dónde llega Álex Blanco, pero estamos ante un futbolista con alma de director deportivo, que le pregunten a Hugo Guillamón, con quien tiene una magnífica relación y al que aconsejó cómo marcar al delantero japonés del Huesca, Okazaki, experto en cuerpear y proteger la pelota. «La temporada pasada con el Zaragoza haciendo eso nos la lió..», le dijo.